Läti valitsuses pole üksmeelt, kuidas minna edasi Rail Balticu ehitusega

Läti päevalehe Diena karikatuur näitab tabavalt, mis Rail Baltica nimelise projektiga toimub – Rail Balticut on seal kujutatud Tallinnast Vilniusesse kulgeva matkarajana, millest vaid mõnd osa saab läbida rongiga.

Läti transpordiministeerium pidi koos rahandusministeeriumi ja Rail Balticu arendusfirmadega esitama septembri lõpuks valitsusele seisukohad, kuidas Läti võiks projekti edasi arendada. Ülevaate koostamine venib, "Aktuaalsele kaamerale" ei osatud öelda, millal Läti valitsus oma istungil teemat arutab.

Praeguseks on selgunud, et tehniliste lahenduste, näiteks müratõkete pealt annab kokku hoida. Samas pole endiselt üksmeelt, mida peaks hõlmama Lätit läbiv põhitrass, mis tuleks 2030. aastaks valmis ehitada. Ehk täpsemalt – kas Riiat läbiv lõik on põhitrassi osa või mitte?

Riia lennujaamast Leedu poole peaks töö sel aastal algama, aastat pole aga enam palju jäänud. Riiast Eesti suunas kulgeva raudtee ettevalmistustega pole aga seni eriti kaugele jõutud.

Läti koalitsiooni üks osapool – Roheliste ja Talurahva Liit – pole nõus enne midagi otsustama, kui on selge nii projekti sisu kui ka rahastusallikad. Läti rahandusminister aga kinnitab, et riigieelarvest pole lisaraha võtta. Samas peaminister Evika Silina sõnul aeg ei oota, sest Euroopas on taristurahale teisigi konkurente.

"Praegu peavad kõik Balti riigid näitama Rail Balticu arendamisel edasiminekut. Kui me seda ei suuda, on Euroopas keerulisem otsustada. Pole ju saladus, et ka teised riigid soovivad transpordivaldkonna investeeringuid ja vajadus nende järele on kogu Euroopas suur. Mõistame, et praegu saame arvestada vaid selle eelarvega, mille osas on otsused tehtud. Kuid loomulikult on meil vaja järgmisel Euroopa Liidu rahastusperioodil veel täiendavat finantseeringut," lausus Silina.

Riia keskraudteejaama üks osa võib jääda üldse ehitamata. Samas räägitakse ideest panna kahe uue jaama ehk kesklinna ja lennujaama vahel käima hoopis praegusel rööpmelaiusel sõitev rong, aga pole selgust, kas Euroopa Liit selleks raha annab.

Läti transpordiministeerium lubas Rail Balticu suhtes selgitavat pressikonverentsi juba mitme nädala eest, kuid millal see toimub, pole teada. Samas loodab valitsus järgmiste aastate eelarve parlamendile üle anda juba oktoobrikuu keskel.