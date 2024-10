Kremli propagandamasin suurendas veelgi Putini isikukultust

Ka eelmiste Venemaa valitsejate sünnipäevad on olnud üleriigilised sündmused, mille käigus venelased said oma juhile lojaalsust vanduda. Putin jätkab eelkäijate jälgedes ning Vene meedia avaldas videolõike, kus inimesed saadavad oma juhile tervitusi.

Putinile soovisid õnne Ukrainas sõdivad venelased, preestrid, tudengid, ametnikud, kubernerid ja ettevõtete juhid.

Näiteks Põhja-Venemaal asuva Arhangelski tänavapuhastusfirma juht kiitis Putini juhiomadusi ja teadis öelda, et Putin on ainus inimene, kes suudab venelastele rahulikku elu pakkuda.

Ka suurvene ideoloog Aleksandr Dugin ei hoidnud end tagasi ning teatas otsekoheselt, "Jumal, tsaari kaitse sa!", sarnast pealkirja kandis ka Venemaa keisririigi hümn.

Kuigi Putini isikukultus kasvab, siis on ta pidanud taluma ka tagasilööke. Ukraina korraldab Venemaa lõunaosas asuvate sihtmärkide vastu üha rohkem droonirünnakuid.

Hiljuti avaldatud satelliidipildid näitavad, et Putini häärber Musta mere kuurordis Sotšis on maha lammutatud. Meedias levivad nüüd väited, et Putin lõpetas droonirünnakute tõttu riigi lõunaossa reisimise.