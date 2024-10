Riigikogu kuluhüvitiste kärpimisel pole sõnadest tegudeni veel jõutud

Hussar teatas kuu aega tagasi, et alustab kohtumisi fraktsioonide juhtidega, et leida ühisosa, milline võiks olla parlamendiliikmete panus kulude kokkuhoidu ajal, mil riigis üleüldiselt kärbitakse.

Riigikogu esimees lausus, et praeguseks on ta jõudnud kõigi fraktsioonide esimeestega juba ka kohtuda. Eeskätt käib jutt sellest, kas ja millisel määral vähendada riigikogulastele mõeldud kuluhüvitisi. Nii näiteks on ka Hussari koduerakond, Eesti 200, käinud välja mõtte kärpida kuluhüvitisi poole võrra.

"Fraktsioonide ettepanekud on seinast seina. Mitte ükski fraktsioon otseselt samas ei vastusta kuluhüvitiste kärpimist. Küsimus on siis selles, et kuidas ja mil moel seda teha. Kuna meil on plaanis nende teemade üle aga veel põhjalikult läbi rääkida, siis ma ei hakkaks ühtegi ettepanekut välja tooma. Vastasel juhul see protsess läheks ajakirjanduse veergudele. Ma tahaks seda enne siiski arutada fraktsiooni esimeestega," lausus Hussar.

Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et on Hussariga sellel teemal juba kohtunud ja mõtteid vahetanud. Pillak ütles, et tema tunnetus on, et riigikogulased peaks oma kulusid, sarnaselt riigiga, koomale tõmbama. Ühtset seisukohta, näiteks, kui palju kuluhüvitisi kärpida, reformierakondlastel aga veel ei ole.

"Jah, me oleme kuluhüvitiste teemal oma mõtteid vahetanud, aga senikaua, kuni me ei ole kujundanud ühtset seisukohta, las see siis jääda meievaheliseks aruteluks. Siis, kui me oleme kokku leppinud, siis saame juba täpsemalt rääkida," ütles Pillak.

Keskerakonna fraktsiooni juhi Lauri Laatsi sõnul on kogu Hussari algatatud protsess puhas populism, sest kuluhüvitiste kärpega just üleliia palju raha kokku ei hoia. Laatsi sõnul tuleks märgatav kokkuhoid sellest, kui siduda riigikogulaste palk nende sisulise tööpanusega.

"Kõige lihtsam näide on kohe võtta europarlamendist, kus parlamendi liige, kui ta ei tule istungile ja oma allkirja ei pane, siis ta päevaraha ei saa. Kui ta näiteks Strasbourgi istungjärgust ei võta osa, siis seal minnakse samuti tema esinduskulude kallale. Need on just need kohad, mis peaks tagama seadusloome kvaliteedi," märkis Laats.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni juht Priit Lomp märkis, et Lauri Hussar käis sarnase kuluhüvitiste reformimise mõtte välja ka aasta tagasi. Toona kaaluti näiteks, kas karmistada riigikogu liikmete kütusekulu hüvitamise süsteemi.

"Siis olime me ka ootel, et saaks arutelu pidada. Kahjuks kukkus see teema aga laualt maha. See on aga teema, mis vajab lahendust ning mida ei ole hoogtööna hea teha. Kui riigikogus sel teemal konsensust hakatakse otsima, siis sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni taha see ei jää," märkis Lomp.

Isamaa riigikogu fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder ja EKRE fraktsiooni juht Martin Helme ERR-i päringule esmaspäeval ei vastanud.