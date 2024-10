EL võib toetada põgenikelaagrite rajamist väljaspool bloki piire

Hiljuti valmisid Albaanias põgenikelaagrid Itaalia vetest päästetud migrantide majutamiseks. Ajaleht The Times kirjutab, et Euroopa Liit (EL) võib võtta Itaaliast eeskuju ning toetada samuti selliste laagrite rajamist.

Võimalik, et Euroopa juhid lepivad kokku plaanides rajada põgenikelaagrid väljaspool EL-i. Itaalia suunab juba migrante ümber Albaaniasse, vahendas The Times.

Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on pidanud Itaalia lahendust üheks viisiks, kuidas Euroopa võiks rändepoliitikaga edasi minna.

"Me peaksime jätkama võimalike edasiminekute võimaluste uurimist seoses ideega luua tagasisaatmise keskused väljaspool EL-i, eriti pidades silmas uut tagasisaatmist käsitlevat seadusandlikku ettepanekut," kirjutas von der Leyen Euroopa liidritele saadetud kirjas.

See võib tuua olulise muutuse EL-i rändepoliitikas. Veel 2018. aastal leidis Euroopa Komisjon, mida toona juhtis Jean-Claude Juncker, et väljaspool EL-i asuvate tagasisaatmise keskuste rajamine rikuks rahvusvahelisi pagulaskonventsioone.

Kaks aastat tagasi kritiseeris EL-i siseküsimuste volinik Ylva Johansson Briti valitsuse plaani saata migrandid Rwandasse.

Brüsseli kannapööre oleks võit Giorgia Meloni valitsusele, kuna Itaalia on juba teinud ettepaneku laiendada oma lahendust tervele EL-ile ning rajada bloki välispiirile "keskused" hoidmaks inimesi, kellel pole õigust Euroopas viibida, kuni korraldatakse nende väljasaatmine.

Itaalia poolt rajatud põgenikelaagrid hakkavad toimetama Itaalia seaduste alusel, seal asuvad tööle Itaalia julgeolekutöötajad ja personal ning sealsete asukate juhtumeid vaevad Itaalia kohtunikud.

Meloni valitsuse rändepoliitika saab ka kriitikat. Inimõiguslased leiavad, et see on rahvusvahelise õiguse kohaselt ebaseaduslik.

Samas on ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid asunud iseseisvalt oma huvidest lähtuvalt migratsioonipoliitikat ajama.

Näiteks Saksamaa teostab oma maismaapiiridel kontrolli. Holland tahab üldisest Euroopa Liidu rändepoliitikast lahkuda. Uuest immigratsiooniseadusest räägib ka Prantsuse valitsus.

Poola peaminister Donald Tusk süüdistab Venemaa ja Valgevene võime migratsioonilaine korraldamises Euroopa Liitu Poola piiri kaudu. Poola kavatseb nüüd ajutiselt lõpetada põgenikele varjupaiga andmise. Komisjon on aga teda hoiatanud, et asüüli andmise peatamine oleks vastuolus EL-i liberaalsete väärtustega.

"Kõikidel liikmesriikidel on rahvusvahelised ja EL-i kohustused, sealhulgas kohustus tagada juurdepääs varjupaigamenetlustele. Peame töötama euroopaliku lahenduse nimel, sama mitte tehes oma väärtuste osas järeleandmisi," ütles üks komisjoni ametnik.