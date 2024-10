Air Baltic laenab 14,5-protsendilise intressiga veel 40 miljonit eurot

"Tagatud eelisjärjekorra võlakirjade intressimäär on 14,5 protsenti ja need lunastatakse 2029. aastal," teatas ettevõte. "Nende võlakirjade pakkumine on täienduseks 2024. aasta mais toimunud võlakirjade emissioonile ning sellega suureneb kogumaht 380 miljoni euroni."

Ettevõte teatas, et kalli hinnaga võetav lisalaen on kooskõlas Air Balticu strateegilise finantsplaaniga, "võimaldades ettevõttel tugevdada turupositsiooni ja pakkuda rahalist paindlikkust, et toetada kasvuambitsiooni ja liikuda võimaliku esmase avaliku aktsiapakkumise (IPO) suunas".

"Praeguses majanduskeskkonnas on likviidsusallikatele juurdepääsu parandamine mõistlik. Emissioonist saadav tulu tugevdab Air Balticu likviidsuspositsiooni ja võimaldab veel tõhusamalt ellu viia oma strateegilisi algatusi," lisas ettevõte.

Võlakirjade arvelduspäev on eeldatavalt 24. oktoobril ning võlakirjad noteeritakse Euronext Dublini börsil.

Mais laenas Air Baltic võlakirjaturult 14,5-protsendilise intressiga 340 miljonit eurot.

Air Baltic teenis selle aasta esimeses pooles 339,3 miljoni euro suuruse käibe juures 88,8 miljonit eurot kahjumit. Aasta varem teenis ettevõte veel 14,6 miljonit eurot kasumit.

2024. aasta esimese kuue kuu jooksul vedas Air Baltic üle kahe miljoni reisija, mis on 11 protsenti rohkem kui 2023. aasta samal perioodil. Esimese poolaasta lendude koguarv kasvas 12 protsenti 34 000 lennuni.