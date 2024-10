Tallinna lennujaam loodab tänavu purustada reisijate rekordi

2019. aastal püstitas Tallinna lennujaam reisijate arvuga rekordi, kui nende juurest käis läbi rohkem kui 3,2 miljonit inimest. Koroonaaeg tõi loomulikult kaasa märkimisväärse languse, kuid nüüd on olukord taas jõudsalt paranema hakanud.

Aasta lõpuni on jäänud mitu kuud ja juba on lennujaama reisijate arv kolme miljoni ümbruses.

"Oleme väga heas seisus. Inimesed armastavad reisida ja meie arvud on tõesti kenad. Koroonaeelne tase on täiesti käes. Me loodame, et aasta lõpuks saame öelda, et Tallinna lennujaama läbis 2024. aastal 3,5 miljonit reisijat. Nii et kes veel pole reisinud, aidake see arv täis teha," lausus Tallinna lennujaama turunduskommunikatsiooni projektijuht Aet Härmaorg.

Tallinnast reisitakse palju sõlmpunktidesse, kuid otselendude puhul on suurimateks tõmbenumbriteks Suurbritannia ja Türgi. Praegu on sügisese koolivaheaja tõttu lennujaamas tippaeg.

Estraveli reisikonsultandi Rainer Rebase sõnul reisitakse palju ka kodumaal, kuid kuna eestlased on jätkuvalt hinnatundlikud, siis pole see alati kõige mõistlikum.

"Vaadatakse ennekõike hinda ja pere suurust, et eelarve oleks vastuvõetav. Meil siin on veekeskuste perepiletid küll olemas, aga pahatihti eelistatakse ikkagi välismaale reisida, kus on kõik see hinnas - veekeskustel ei ole ju ainult sissepääsupiletid, sinna ju lisanduvad majutus, toitlustus. Kui sa oled perega, kaks täiskasvanut, kaks last, siis eelarve kogu aeg kasvab," lausus Estraveli reisikonsultant Rainer Rebane.

Perega Amalfi rannikule reisiv Janek nõustus, et teinekord on välismaale minek odavam, eriti kui hästi ette planeerida.

"Tuleb piletid ette osta ja rongid ja siis ei tule kallis. Eramajutus. Soojem on seal, ilusam," ütles Janek.

Tallinna lennujaam soovitab koolivaheajal reisijatel varuda aega ja kannatust, sest järjekorrad võivad olla tavapärasest pikemad.