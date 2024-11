Läänemets kandideeriks kohalikel valimistel uuesti oma koduvallas

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et sooviks kohalikel valimistel kandideerida oma kodukandis Türi vallas. Ta ütles veel, et Tallinnas linnapeakandidaadiks jääb ilmselt praegune linnapea Jevgeni Ossinovski ja Narvas soovib uuesti meeriks Katri Raik.

"Tegemist on tavalise protsessiga valimisteks valmistumisel. Meil tuleb kindlasti nimekirju väga paljudes Eesti piirkondades. Julgen öelda, et üllatame ka nendes piirkondades, kus päris mitmel valimisperioodil sotsid oma nimekirjaga pole olnud või üldse väljas pole olnud. Lootust ja usku, et meil järgmistel valimistel hästi läheb, on meil päris palju," ütles Läänemets ERR-ile.

Läänemets ütles, et esinumbriks saab kõige tõenäolisemalt omavalitsusjuht, kas on oma tööga hästi hakkama saanud. "Kui on olemas meil kohalikus omavalitsuses täna omavalitsusjuht ja ta on olnud tubli, siis võib eeldada, et ta ka järgmistel valimistel seda nimekirja veab," sõnas ta.

ERR küsis ka Läänemetsalt, kus ta ise kõige tõenäolisemalt võiks kandideerida.

"Seal, kus süda kõige lähemal on. Tavaliselt tahaks seal kandideerida. Türi vallast olen mina pärit, Väätsalt. Aga me vaatame, et kuidas sellega läheb. Ma siiamaani olen hoidnud kodumaakonda ennast. Selle mõttega ma olen tegutsenud," vastas Läänemets.

Türi vallas kandideeris Läänemets ka 2021. aasta kohalikel valimistel.

Tallinna linnapeakandidaadiks saab Läänemetsa sõnul tõenäoliselt praegune Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski. "Seal kindlasti pole ühtegi põhjust, miks öelda, et ta ei võiks olla meil järgmine linnapeakandidaat," sõnas Läänemets.

Narva tõenäoliseks linnapeakandidaadiks võib Läänemetsa sõnul saada Katri Raik. "Temal on Narvas võimu, mõju ja lööki. Ma usun, et Katri Raik läheb Narvas

ka seekord välja valimistele ja on kindlasti ka esinumber," sõnas Läänemets.

Nimekirjad ja valimisprogrammid lähevad Läänemetsa sõnul lukku järgmise aasta suvekuudel. "Siis on lõplikult näha kõik kandidaadid, aga reeglina ikka need nimekirjade esinumbrid selguvad enne suve algust, et oleks võimalik kellegagi suhelda, teada ja sõnumeid seletada," rääkis Läänemets.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad järgmise aasta 19. oktoobril.