ERJK algatas võlgades parempoolsete suhtes menetluse

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) algatas erakonna Parempoolsed suhtes menetluse, sest erakonnal on ligi 110 700-eurone võlg ettevõttele, mille tasumisega on viivitatud 87 päeva. Parempoolsete aseesimees Kristjan Vanaselja kinnitas, et võlg tasutakse selle aasta lõpuks.

ERJK esimees Liisa Oviir selgitas, et komisjon ootab erakonna selgitusi 15. novembriks. Oviiri sõnul on seejuures oluline, et võlg tasutakse turutingimustel.

"Komisjoni tähelepanu pälvis see, et erakonnal Parempoolsed on kvartali lõpu seisuga suuremas summas arve võlg ja komisjonil puudub selle tasumistingimuste kohta info. Selle tõttu ka komisjon otsustas, et teha järelepärimine nende konkreetsete tingimuste osas," selgitas Oviir.

"Seaduse mõttes on oluline see, et kui võlga makstakse, siis see peab toimuma turutingimustel, aga kuna meil selle kohta puudub info, kas see on turutingimustel, millised on seal tagasimakse tingimused, eelkõige viivised, intressid. Me algatame menetluse ja saadame järelepärimise selle kohta, et meile esitataks siis vajalikud materjalid, tõendid, dokumendid ja informatsioon," lisas ERJK juht.

Komisjoni saadetud pärimisest selgub, et parempoolsed on ettevõttele Initiative OÜ võlgu ligi 110 700 eurot. Parempoolsete aseesimees Kristjan Vanaselja selgitas, et võlgu ollakse meediaagentuurile, kes oli toeks Euroopa Parlamendi valimiste ajal. Ettevõttega on kokku lepitud võla tasumiseks maksegraafik.

"ERJK on esitanud meile järelpärimise kahe arve osas, mis on Euroopa Parlamendi valimiste kampaania arved. Me kindlasti ERJK-le anname ka selgitused tähtajaks, mis nad meile on andnud. Nagu ikka, valimiste ajal on erakondade kulud mõnevõrra suuremad ja erakond Parempoolsed tasub kõik need arved vastavalt Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni reeglitele koos intressiga ja deklareerime need kulud ka valimiskuluna. Tänase seisuga me oleme võimelised need selle aasta lõpuks ära maksma," kinnitas Vanaselja.

Praegu tekkinud võlad ei pane aga erakonda muretsema, et tuleva aasta kohalikel valimistel ei jakstaks kampaaniat teha.

"Kõik viimased kvartalid rahastamisaruandeid vaadates on selgelt näha, et parempoolsed on toetajate otsija, toetajate leidja ja ka väljaspoolt riigieelarvet, kust teised erakonnad toetust saavad või oma tegevuseks raha saavad. Ma olen täiesti veendunud, et ka järgmisel aastal, mitte ainult kohalikel valimistel osaleda, vaid ka oma erakonda ehitada selleks, et me oleksime riigikogu valimisteks heaks löögirütmis – selleks oleme me kindlasti võimelised ja see kindlus on meil olemas," lubas Vanaselja.