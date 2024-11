Ilm on sombune ja vähese vihmaga

Öö- ja hommikutundidel esineb paljudes kohtades udu ning tuleb ka vihma. Esmaspäeval koondub kõrgrõhuala kese Venemaa lääneserva. Seega Lätis ja Leedus püsib ilm sajuta. Skandinaaviasse jõuab aga madalrõhulohk, mis põhjustab seal vihma-, lörtsi- ja lumesadusid. Üle Läänemere jõuavad vihmasajud ka meieni.

Öösel on taevas pilves, kohati sajab vähest vihma ning mitmel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhusooja on kaks kuni kaheksa kraadi, kuid Kirde-Eestis võib kohati nullini langeda.

Pühapäeva hommikul on taevas ikka pilves. Paiguti on udu ja tibutab vihma. Tuul on muutliku suunaga puhudes kiirusega 1-6 m/s. Sooja on kaks kuni kaheksa kraadi.

Sombune tuleb ka päev. Pühapäeva hommikupoolikul ja õhtul on kohati udu ning mitmel pool sajab vähest vihma. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 m/s ning plusskraade on termomeetril kolm kuni kaheksa.

Järgmine nädal algab peamiselt pilves taevaga, kust kohati ka vähest vihma langeb. Teisipäeval ja kolmapäeval esineb enam ka selgimisi, kuid kerged vihmasajud siiski jätkuvad. Neljapäeval pilvisus taas tiheneb ning vihmasajud liiguvad põhjast lõuna suunas üle mandri. Kui öine temperatuurikeskmine kukub kolmapäevaks nulli peale, kuid ronib ööl vastu neljapäeva tagasi kolme juurde, siis päeval on sooja töönädala alguses keskmiselt viis, neljapäeval kuus kraadi.