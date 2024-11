Ossinovski: Raik peab nüüd tõestama, et liit Stalnuhhiniga oli õige otsus

Tallinna linnapea ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimehe Jevgeni Ossinovski sõnul ütles ta Katri Raikile, et Mihhail Stalnuhhinit ei peaks linna juhtimise lähedale laskma. Ossinovski ütles ETV saates "Esimene stuudio", et tema ei oleks Stalnuhhiniga koalitsiooni teinud ning Raik peab nüüd Eestile tõestama, et ta tegi õige otsuse.

"Kui küsimus on, kas Keskerakonna erinevad rakukesed valitsevad koos Narva linna või Narva linna valitseb Katri Raik, siis ma arvan, et see viimane variant on Narvale eelistatum," ütles Ossinovski.

Saatejuht Liisu Lass küsis Ossinovskilt kas sellise lahenduse puhul Katri Raik on linnapea Mihhail Stalnuhhini linnavalitsuses.

"Selle hinnanguga ma ei nõustu. Eks Narva poliitika on üsna spetsiifiline, aga kindlasti Katri Raik on poliitikas isiksus ja suudab ennast kehtestada," vastas Ossinovski.

Las küsis veel kui juhuslikult saab üks Narva poliitik nimetada Eestit Eesti NSV-ks, nagu seda tegi Katri Raikiga antud pressikonverentsil Mihhail Stalnuhhin.

"Ma ei tea, kui juhuslikult, aga no haige värk," sõnas Ossinovski.

"Mina ei oleks sellisele pressikonverentsile jõudnud ja seda ma olen Katri Raikile ka öelnud, et ma arvan, et see Mihhail Stalnuhhiniga koalitsiooni sõlmimine ei ole mõistlik tegu. Mina sellist asja ei teeks," lisas ta.

Teisipäeva õhtul arutas Narva koalitsiooni teemat ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus. "

"Loomulikult me oleme kõik ühte meelt, et Mihhail Stalnuhhini esindatavat maailmavaadet me toetada kuidagi ei saa. Aga tema maailmavaade ei ole ka otseselt meie vastutus. Ütlesin ka Raikile, et minu jaoks oleks probleem, kui ta aitaks sellise inimese Narva linna juhtide sekka. Volikogu esimees kahtlemata on üks linna juhte. Ma arvan, et selline inimene Eesti omavalitsuse juhiks ei kõlba. See, et on Katril õnnestunud siin teatud muudatus ellu kutsuda, see kindlasti seda olukorda leevendab," rääkis Ossinovski.

Esmaspäeval toimunud Katri Raiki ja Mihhail Stalnuhhini pressikonverents toimus valdavalt vene keeles. Kusjuures venekeelset teksti eesti keelde ei tõlgitud.

"Selles ei ole midagi uut," kommenteeris seda Ossinovski.

"Narva linnas on 95 pluss protsenti venekeelset elanikkonda ja sellest tulenevalt suur osa igapäevasest suhtlusest vene keeles ka käib. Ametlik suhtlus on ja peab olema loomulikult eestikeelne. Me teame, et on volikogu istungite puhul selles osas küsimusi olnud, et see alati niimoodi pole olnud. Katri on siin aidanud tegelikult jõustada seda eesti keele rolli. Ja loomulikult, eks valitud linnajuhid oma inimestega suhtlevad muu hulgas ka vene keeles. Aga loomulikult seda tüüpi pressikonverentsil, millel oli ka väga suur huvi väljaspoolt Narvat ja ei olnud kohaliku tähtsusega pressikonverets, siis seal kindlasti oleks pidanud seda arvestama ja riigikeele esikohale seadma," ütles Ossinovski.

Liisu Lass küsis, miks Narva värskes koalitsioonileppes on kirjas, et Narva tegutseb Eesti vabariigi seaduste järgi.

"Küllap nendel samadel põhjustel. Et on inimesi ka Narva linnavolikogus, kelle jaoks see ei ole ühemõtteliselt selge," vastas Ossinovski.

"Ma ütleks, et see on sümptom ja päris probleem on natuke sügavam. Volikogus on inimesed, keda on Narva elanikud volitanud ennast esindama, lähtuvalt nende endi tõekspidamistest. Need päris mured, mis puudutavad Narva suuremat sidumist Eestiga ja ühtse väärtus- ja ka inforuumi loomist, need on päris väljakutsed, päris ülesanded, kus riik peaks rohkem pingutama," rääkis ta.

Ossinovski ei osanud hinnata kui palju on Narva poliitikas päriselt kremlimeelseid inimesi.

"Ma ei tea, mis on päriselt kremlimeelne. Kindlasti on seal päris palju neid inimesi, kelle maailmapilt piirdub Narva linnaga. Nad võivad edukalt toimetada selles suletud ruumis, aga ei pruugi aduda absoluutselt seda konteksti, mis ühe Eesti omavalitsuse puhul hetkel on aktuaalne, arvestades nii üle piiri toimuvat, arvestades, et 1000. päeva käib Ukrainas sõda jne," rääkis Ossinovski.

"Eks Katri Raik peab tõestama nii narvakatele kui ka ülejäänud Eesti avalikkusele, et see oli õige otsus nii Narvale kui ka Eestile," sõnas Ossinovski.