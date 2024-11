Raik erakonnakaaslastele: tehke midagi, õudselt lihtne on kritiseerida

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Lauri Läänemets ütles kolmapäeva hommikul "Vikerhommikus", et erakonna juhatus ei toetanud oma teisipäevasel kogunemisel juhatuse liikme Katri Raiki plaani moodustada Narvas koalitsioon Mihhail Stalnuhhini juhitud fraktsiooniga, aga vastavalt erakonna sisereeglitele seda keelata ei saa.

"Volikogus on 31 liiget, mina olen ainus sotsiaaldemokraat, ühtlasi ma olen ainus eestlane selles volikogu koosseisus. Ma saan aru kolleegide kahtlustest ja kõhklustest, aga minu meelest on Eesti ühiskond praegu kuidagi läinud ühele poole kreeni ja ma olen murelik selle üle, milliseks on kujunenud lõhe eestlaste ja venelaste vahel Eestis. See sotsiaaldemokraatide seisukoht iseloomustab sellist üsna valulist olukorda, mis meie ühiskonnas on ja sellepärast olen ma küll murelik," kommenteeris Raik ERR-ile.

"Juhatus arutas pikalt, oli poolt- ja vastuargumente. Mina arutelu enda ja selle tooniga saan olla absoluutselt rahul. Juhatus tegi otsuse, mina pidasin sellel hetkel fraktsiooni koosolekut. Ma võtan selle teadmiseks, aga meil ei ole tegemist siin sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga. Meil on selles mõttes üldse omapärane volikogu koosseis. Meil on üks sotsiaaldemokraat, üks Eesti 200 liige ja siis viis keskerakondlast Mihhail Stalnuhhini tiival ja viis keskerakondlast Aleksei Jevgrafovi tiival. Ma olen tõesti ainult diagonaalis lugenud seda tänast uudist. Head sõbrad, tulge Narva, looge siin erakonna rakukesed, tehke midagi. Õudselt lihtne on kritiseerida, aga väga keeruline on teha," rääkis Raik.

Raik rõhutas, et ta ei ole juhatuse seisukohas ja erakonnakaaslaste reaktsioonides pettunud. "Ei, ma ei ole pettunud, ma olen selle lihtsalt teadmiseks võtnud," ütles ta.

ERR küsis Raikilt, kas teda ja sotsiaaldemokraate tabanud kriitika on nii terav seetõttu, et ta ei ole Sotsiaaldemokraatliku Erakonna lihtliige, vaid juhatuse liige ning ka volikogu juhatuse liige. Ja näiteks Euroopa Parlamendi valimistel oli Raik erakonna valimisnimekirjas kolmandal kohal.

"Tegeleme asjadega nii-öelda tähtsuse järjekorras, tegeleme kõigepealt ära Narva võimukoalitsiooniga. Küll ma siis jõuan võtta vastu otsuseid, mis puudutavad Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda," vastas Sellele Raik.

"Erakonnal on võimalik mind ka välja visata. Seda erakond teha ei saa, sest ma tegelikult ei ole ju millegi vastu eksinud. Mille vastu ma olen eksinud? Mihhail Stalnuhhin on vabadel valimistel valitud volikogu liige. Kui ta oleks midagi teinud kriminaalset või riigivastast, siis peaks temaga tegelema riigi sunniasutused. Nii et ma tõesti ei saa aru, mida ma Eesti seaduste silmis olen teinud valesti. See, et Mihhail Stalnuhhin ja sotsiaaldemokraatide väärtused on erinevad, seda olen ka mina viimastel päevadel korduvalt rõhutanud. Mind on võimalik erakonnast välja visata. Hetkel selles tempos, milles ma elan, mul ei ole tõesti aega mõelda lõpuni mõtet, mida minul on õige teha Sotsiaaldemokraatliku Erakonna suhtes ja ma arvan, et ei juhtu sotsiaaldemokraatidega täna midagi. Pekske palun mind, jätke sotsiaaldemokraadid rahule," rääkis Raik.

ERR küsis ka, kas Raik on kaalunud Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast lahkumist.

"Ma ei ole seda tõsiselt kaalunud, aga kui see diskussioon kaua kestab, siis on muidugi ka see üks võimalus, et tõmmata ära erakond tule alt ja tõmmata ära iseennast tule alt. Aga ma eelistan, et selle otsuse võtaks vastu erakond. Sest minu meelest on Eestis arvamuste paljusus ja kõikide inimestega tuleb suuta teha koostööd. Mina püüan teha praegu koostööd erakordselt keerulise partneriga, ma ootaksin pigem tuge, eriti Eesti avalikkuse poolt, mitte lõputut kriitikat," lausus Raik.

Raik rääkis veel üle, et Aleksei Jevgrafoviga ta ei teinud koalitsiooni seetõttu, et ta ei ole usaldusväärne.

"Üle aasta tagasi viskas ta meid ise üle parda, siis kui koalitsioonileping oli alla kirjutatud. Ta ei ole usaldusväärne partner. See on kõige olulisem. Ja teiseks,

sinna fraktsiooni koondati inimesi ähvardades, et kui nad ei tule, võetakse neilt ära töökoht. Minu jaoks on see mõjuvõimuga kauplemine ja absoluutselt lubamatu. Ja kolmandaks, kui läbirääkimiste laua taga sinu peale lihtsalt karjutakse, siis on väga raske leida endas motivatsiooni sinna veel minna," ütles Raik.

Raik ütles, et kohtub kolmapäeval uuesti Mihhail Stalnuhhini ja Tatjana Stolfatiga, et edasist koostööd arutada ja asjaolusid täpsustada. Volikogu esimehe hääletus Narva volikogus toimub neljapäeval.

"Mina olen Narva poliitikas nii kaua olnud, et ma tean, et mitte midagi pole selge enne seda, kui homme toimub hääletus volikogu esimehe valimiseks," ütles Raik.