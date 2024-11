USA ärimees plaanib osta Nord Stream 2 gaasijuhtme

1200 kilomeetri pikkune gaasitoru ühendab Venemaad Euroopaga. Ühendus valmis enne 2022. aastal toimunud Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse, kuid seda ei võetud kasutusse. Gaasijuhe kuulub Venemaa riikliku gaasihiiu Gazpromi tütarettevõttele, mis esitas Šveitsis pankrotiavalduse mõni päev pärast sissetungi.

2022. aasta septembris sai torujuhe veealuste plahvatuste tõttu kahjustada. Wall Street Journali andmetel olid sabotaaži taga ukrainlased.

57-aastane Lynch elas Moskvas kaks aastakümmet. 2019. aastal kolis ta USA-sse Miamisse. Ta oli Donald Trumpi presidendikampaania rahaline toetaja. Lynch on inimestele öelnud, et "tahab olla rikkaim mees, kellest te pole kunagi kuulnud", kuid tema ambitsioonikas plaan tõstaks ta avalikkuse ette.

Lynch taotles veebruaris USA rahandusministeeriumilt litsentsi vastavalt kirjale, mille kirjutasid tema advokaadid ja mida vaatas ka Wall Street Journal. Litsents võimaldaks tal pidada gaasitoru üle läbirääkimisi osapooltega, kelle suhtes kehtivad praegu USA sanktsioonid.

Kirjas öeldakse, et jaanuaris on pankrotimenetluse tähtaeg, mille ajaks peab Nord Stream 2 kas oma võla ümberstruktureerima või seisma silmitsi likvideerimisega. Lynch väidab, et kui sõda Ukrainas on läbi, on nii Venemaal kui ka tema endistel klientidel Euroopas ahvatlus gaasitoru tööle panna.

"Tegemist on ainukordse võimalusega Ameerikal ja Euroopal haarata kontroll Euroopa energiavarustuse üle fossiilkütuste ajastu lõpuni," kommenteeris Lynch oma plaani.

Allikate sõnul usub Lynch, et saab osta Nord Stream 2 juhtme tunduvalt odavamalt kui on selle tegelik väärtus, milleks on hinnatud ligi 11 miljardit dollarit. Ta olevat öelnud, et investorid ei tee pakkumisi juhtme keerulise geopoliitilise asukoha tõttu ning et teiste pakkujate hulgas on tõenäoliselt ka Venemaa agente, Hiina osapooli või teisi, kes on USA huvidega vastuolus.

Grupp USA senaatoreid ning rahandus- ja välisministeeriumide ametnikke on Lynchi plaaniga kursis, lisasid allikad.

Ettevõtjad ja endised Venemaa kogemustega valitsusametnikud ütlesid, et Lynchi plaan võib hoogu juurde saada, kuna USA presidendiks valitud Donald Trump võib pärast ametisse saamist olla huvitatud gaasiühenduse kasutamisest kaardina Ukraina rahuläbirääkimistel.

President Bideni endine erinõunik ja Lynchi sõber Lee Wolosky ütles, et Lynchi ettepanek pidada läbirääkimisi Nord Stream 2 ostu üle on USA ja tema liitlaste strateegilistes huvides.

"Bideni administratsioon ja tulevane Trumpi administratsioon peaksid suutma selles kokku leppida," ütles Wolosky. "Tema taust Ameerika investorina, kes on Venemaal osavalt navigeerinud, teeb temast õige inimese seda ettevõtmist juhtima."

Lynchi on varasemalt saatnud edu Venemaa varade odavalt ostmisel. Tal on maine ühe vähese USA investorina, kes suudab liikuda Vene äri- ja poliitikamaastikul.

Samas on Lynchi sidemed Venemaa valitsusega tõstatanud küsimusi. Tema ja teiste investorite vastu esitati tsiviilhagi seoses 2007. aastal toimunud, väidetavalt võltsitud oksjoniga Venemaa endise naftahiiglase Jukose varade omandamiseks. Ühendkuningriigi kohtunik lükkas 2019. aastal süüdistused tagasi