Mark Zuckerberg einestas koos Trumpiga

Trumpi nõuniku sõnul osales Zuckerberg eraõhtusöögil Floridas Mar-a-Lagos, kus ta avaldas toetust Trumpi "rahvusliku uuendamise" plaanidele.

Toetuse avaldamine viitab suhete soojenemisele pärast Trumpi aastaid kestnud torkeid Facebooki juhi suunas. Vabariiklane ähvardas ka Zuckerberg vangistada, kui Facebook peaks mõjutama USA valimisi.

Trumpi nõunik Stephen Miller ütles Fox Newsile: "Mark Zuckerberg on väga selgelt väljendanud oma soovi olla selle muutuse toetaja ja osaline, mida me näeme kõikjal Ameerikas ja kogu maailmas – muutuse, mida Donald Trump juhib."

Nõunik lisas, et Zuckerbergil on ilmselgelt oma huvid mängus. "Kuid ta on teinud selgeks, et soovib toetada Ameerika rahvuslikku uuenemist president Trumpi juhtimisel," ütles nõunik.

Facebook keelustas Trumpil platvormi kasutamise, kui pärast 2020. aasta presidendi valimiste kaotust hakkasid tema toetajad Kapitooliumis märatsema. Ta oli sotsiaalvõrgustikust kaheks aastaks blokeeritud, enne kui keeld tühistati.

Selle aasta juulis kiitis Zuckerberg Trumpi reaktsiooni Pennsylvanias toimunud mõrvakatse ajal.

"Näha Donald Trumpi tõusmas üles, pärast seda kui teda on näkku tulistatud, ja Ameerika lipu taustal rusikat õhus hoidmas, on üks hullematest asjadest, mida ma oma elus näinud olen," ütles Zuckerberg Bloombergile.

Meta tegevjuht on väidetavalt ka Trumpiga telefonitsi rääkinud.

Samas on Trump varasemalt rääkinud, et Zuckerbergi Meta võim hakkab piire ületama. Ta on ka vastu seisnud Tiktoki keelamisele USA-s, väites, et see annaks Metale liiga palju võimu.

Ka teiseid tehnoloogiajuhid soojendavad Trumpiga suhteid pärast võitu Kamala Harrise üle.

Amazoni asutaja Jeff Bezos ja Apple'i boss Tim Cook saatsid mõlemad sõnumid, milles õnnitlesid Trumpi. Google'i juht Sundar Pichai osales kõnes Trumpi ja Elon Muskiga, X-i omanikuga, kes on olnud vabariiklaste üks silmapaistvamaid toetajaid.