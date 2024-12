Eksperdid: Kallas peab tõestama, kas tema taga on ka liikmesriikide toetus

Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas lubas Kiievis, et Euroopa Liit aitab Ukrainal sõja võita. Kuid ta peab uues ametis ka tõestama, et jõuliste sõnumite taga on liikmesriikide toetus ka tegudes.

Pühapäeval esimesel tööpäeval Euroopa Liidu välispoliitika juhina Kiievit külastanud Kaja Kallas paistis silma jõulise sõnumi poolest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ukraina võidab ja me toetame teid," ütles Kallas Kiievis Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile.

Pole selge, kas see on näide uuest julgemast Euroopa Liidu välispoliitikast ja kas liikmesriigid on päriselt valmis Kallase sõnu toetama ka tegudega.

"See on olnud üsna ebaselge, kas Euroopa välispoliitika juht räägib enda püüdlustest. See on see, mida me ütleks Kallase eelkäija Josep Borrelli kohta. Või suudavad nad ülejäänud Euroopa endaga kaasa tuua. Seega suur küsimus Kallasele on see, kas ta räägib Ukraina puhul enda lootustest või esindab ta muutust Euroopa arvamuses," kommenteeris Politico ajakirjanik Sarah Wheaton.

Samas kogu Kiievi visiidi mõte oli Ukrainale toetust avaldada ja Euroopa esidiplomaadi peamiseks töövahendiks ongi sõnad.

"[Tähtis on] leida kindlad sõnumid nagu Ukraina suudab võita, võidab. Et vaatamata vähem optimistlikule olukorrale püsib Euroopa Liit kindlalt Ukraina poolel. Ma arvan ukrainlastele raskel hetkel oli see tähtis sõnum, mida öelda," lausus mõttekoja Friends of Europe teadur Jamie Shea.

Kuid kui Brüsselis kiputakse lahkama iga sõna tähendust, siis selge on, et Ukrainal vaid tugevamatest toetussõnumitest ei piisa.

"Nüüd on oluline, et järgnevad ka kindlad teod. Relvatarned ja muu. See on see osa, mis seni puudu on olnud. Euroopa Liidul ei ole selget strateegiat, kuidas Ukraina võiduni aidata ja seni kuni seda pole ei muutu palju koos Kallasega või ilma," tõdes mõttekoja European Policy Centre teadur Amanda Paul.