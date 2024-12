FBI juht astub enne Trumpi inauguratsiooni ametist tagasi

Hiljuti selgus, et taas presidendiks valitud Donald Trump kavatseb Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juhiks nimetada Kash Pateli ja agentuuri praegune juht Christopher Wray peab ametist lahkuma. Wray astub nüüd ise tagasi ja teeb seda enne Trumpi ametisseastumist.

Wray ütles kolmapäeval agentuuri töötajatele, et kavatseb enne Trumpi administratsiooni ametisse asumist tagasi astuda, vahendas The Wall Street Journal.

Praeguse FBI juhi määras ametisse Trump ise 2017. aastal ning Wray ametiaeg oleks pidanud kestma 10 aastat. Trump on aga korduvalt toonud välja, et pole Wray tegevusega rahul ning meedias hakkasid levima väited, et järgmine president kavatseb FBI juhi välja vahetada.

Paar nädalat tagasi selguski, et Trump vahetab Wray FBI eesotsas välja ning valis agentuuri järgmiseks juhiks Kash Pateli.

Trump avaldas kolmapäeval ka rahulolu, et Wray astub ametist tagasi.

"Christopher Wray tagasiastumine on Ameerika jaoks suurepärane päev," teatas Trump sotsiaalmeedias.

Patel on öelnud, et vallandab ameti kõrged juhid ja võtab vastutusele agendid, kes tema hinnangul kuritarvitasid oma võimu, osana kaugeleulatuvast plaanist agentuuri suurust ja võimu vähendada.

Pole veel selge, kas senat kinnitab Pateli ametisse. Mõned Trumpi eelmises administratsioonis töötanud ametnikud leiavad, et Patelil pole FBI juhtimiseks vajalikke oskusi.

Trumpi terav kriitik ja tema endine riikliku julgeoleku nõunik John Bolton kritiseeris teravalt Pateli valikut. Bolton leiab, et Patel seab oma lojaalsuse Trumpile USA põhiseadusest ettepoole.

Samas mitmed Trumpi liitlased leiavad, et FBI juhtimises tuleb teha muudatusi. Näiteks Iowa osariigi vabariiklasest senaator Chuck Grassley tervitas Wray lahkumist ning avaldas lootust, et FBI juhtimine muutub läbipaistvamaks.

Trump ise on järjepidevalt kritiseerinud FBI tegevust. 2022. aastal otsis FBI läbi ka Trumpi kodu, eeldades, et Trump hoidis enda käes seadusevastaselt Valge Maja dokumente.