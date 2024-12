Moskva avaldas valmisolekut vahetada vange läänega

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov ütles, et Moskva on pärast Trumpi ametisseastumist kindlasti valmis kaaluma uut kokkulepet. Rjabkov ütles USA telekanalile NBC, et vangide vahetus võib aidata parandada suhteid Washingtoniga, vahendas The Times.

Augustis toimus Türgis suur vangide vahetus ning Venemaal on trellid etaha jäänud veel 11 USA kodanikku. Tuntuim neist on USA-Vene topeltkodakondsusega Ksenia Karelina.

Moskva mõistis hiljuti Karelina riigireetmise eest 12 aastaks vangi, sest väidetavalt annetas ta 51 dollari Ukraina toetuseks.

Karelina sündis Venemaal, kuid on alates 2012. aastast elanud USA-s. Moskva arreteeris ta veebruaris, kuna ta läks Venemaale, sest tahtis külastada oma 90-aastast vanaema.

Ka Karelina advokaat ütles hiljuti, et pärast Trumpi inauguratsiooni võib toimuda uus vangide vahetus.

Washington süüdistab samas Moskvat USA kodanike pantvangi võtmises. Moskva proovib nii vabastada Venemaa kasuks luuranud agente. Näiteks augustis sai vangide vahetuse tehingu raames vabaks Vadim Krassikov, kes mõisteti Saksamaal vangi endise tšetšeeni mässuliste juhi tapmise eest.