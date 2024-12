WSJ andmeil uurib Trump Iraani ründamise võimalust

USA valitud president Donald Trump kaalub võimalust korraldada Iraanile õhurünnak, et takistada Teheranil tuumarelva hankimist, teatas väljaanne The Wall Street Journal (WSJ) viidates Trumpi meeskonna allikatele.

"Mõned Trumpi üleminekumeeskonna liikmed uurivad nüüd tõsisemalt tuumarajatiste vastu suunatud sõjaliste löökide võimalust (...) Meeskonna esindajad ütlesid, et Iraani positsiooni nõrgenemine piirkonnas ja hiljutised tõendid selle tuumaarendustöö edenemise kohta on intensiivistanud konfidentsiaalseid sisearutelusid," kommenteeris üks anonüümsust palunud allikas. "Kõik arutelud sellel teemal on siiski väga esialgsed," lisas ta WSJ-le.

Paljud Trumpi nõunikud ja meeskonnaliikmed on märkinud, et jutt käib peamiselt Iisraeli rünnakute toetamisest Natanzi, Fordo ja Isfahani tuumarajatistele või ka USA võimalikust osalemisest operatsioonis. Iisraeli praegused ja endised ametnikud selgitasid lehele, et pole teada, kui edukad oleksid Iisraeli iseseisvad sammud, kuna paljud Iraani tuumavaldkonna ettevõtted paiknevad sügaval maa all.

Samas ütlesid WSJ vestluspartnerid, et tulevane administratsioon töötab välja uut strateegiat Teherani maksimaalseks survestamiseks. Sellega pakutakse võimalusi USA õhu- ja mereväe lisaüksuste viimist Lähis-Itta, täiustatud relvade, näiteks punkripurustuspommide müüki Iisraelile ja sanktsioone, et sundida Teheran läbirääkimiste laua taha. Samas täpsustas WSJ, et pole selge, millise kombinatsiooni Trump valida võib.

Leht märkis ka, et Trump mõtles juba oma esimese presidendiperioodi lõpus ennetavatele rünnakutele Iraani pihta pärast seda, kui rahvusvahelised inspektorid tuvastasid seal tuumaainete koguse suurenemise. Trump eitas hiljem, et kaalub tõsiselt seda võimalust.

WSJ märkis eelmisel nädalal, et Ameerika luure andmeil on Iraanil piisavalt materjali enam kui 12 tuumapommi kokkupanemiseks. Kuigi luureandmete kohaselt ta seda veel ei tee, on ta nüüd nende tootmiseks paremini ette valmistatud. Varem väitsid USA ametnikud, et Iraanil võib tuumarelvade kokkupanekuks kuluda mitu kuud.

Neljapäeval teatas The Times of Israel oma allikatele viidates, et Iisraeli õhujõud valmistuvad juhuks, kui neile antakse käsk Iraani tuumarajatisi rünnata.

Detsembri alguses teatas Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi Iraani kavatsustest suurendada oma 60 protsendini rikastatud uraani varusid. Selline rikastamise tase on lähedane tuumarelvade loomiseks vajalikule.

Trump astub USA presidendi ametisse 20. jaanuaril.