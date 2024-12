Süüria valimiste ettevalmistamiseks võib kuluda neli aastat

Hiljuti varises Süürias kokku Assadi dünastia ning riigi uus liider Ahmed al-Shara ütles Saudi Araabia riiklikule telekanalile, et enne valimisi tuleb riigis vastu võtta põhiseadus, samuti tuleks läbi viia rahvaloendus. Seetõttu võib valimiste ettevalmistamiseks kuluda ligi neli aastat.

Ahmed al-Shara käis välja demokraatiale ülemineku ajakava ning tema sõnul võib Süüria valimiste korraldamine kesta kuni neli aastat. Ta tõi välja, et seaduslikud valimised vajavad ulatuslikku rahvaloendust, lisades, et ka uue põhiseaduse vastuvõtmine võib kesta kuni kolm aastat, vahendas The Times.

Ahmed al-Shara juhitud islamirühmitus Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lõpetas hiljuti 13 aastat kestnud kodusõja ning aastakümneid kestnud Assadi perekonna valitsemise.

Ahmed al-Shara on varem lubanud, et tema üleminekuvalitsust juhib kuni 2025. aasta kevadeni ajutine peaminister. Uue põhiseaduse väljatöötamiseks luuakse aga õiguskomisjon.

Olukorda komplitseerib veel asjaolu, et Süürias on palju religioosseid ja etnilisi vähemusi.

Kriitikud leiavad, et Ahmed al-Shara praegune tegevus ei võta arvesse, et Süüria on paljurahvuseline ja mitmekeelne riik. Ahmed al-Shara vastas sellele kriitikale ning ütles, et "viimased ametisse nimetamised olid praeguse perioodi jaoks olulised ning kedagi ei tahetud välistada."

Uus Süüria juhtkond üritab nüüd tuua kõik mässuliste rühmitused ühe katuse alla. Uue juhtkonna tegevust varjutavad aga etnilised pinged. Süüria idaosas elavad kurdid võitlevad iseseisvuse eest, kuid pole selleni veel jõudnud. Alates kodusõja algusest on nende käsutuses autonoomne piirkond, mis asub Türgi vahetus naabruses.

Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF), kus kurdide omakaitseväel on juhtroll ning mis oli ISIS-e vastase võitluse eesrinnas, teevad Kirde-Süürias koostööd ka USA vägedega. Ahmed al-Shara ütles, et tema valitsus peab läbirääkimisi SDF-iga ning selle eesmärgiks on integreerida SDF Süüria riiklikesse relvajõududesse.

Süürias paiknevad veel nii Venemaa, USA, Türgi, Iraani kui ka Iisraeli väed. Süürias asuvad ka Venemaa baasid.

HTS ise kasvas läinud kümnendi keskel välja sunniitliku terrorirühmituse al-Qaeda kohalikust harust. USA on kandnud rühmituse terroriorganisatsioonide nimekirja. Viimastel aastatel on aga HTS proovinud luua endast mõõdukamat kuvandit ja vastandub al-Qaedale ning teeb järjepidevalt koostööd Türgiga. Ahmed al-Shara ise avaldas lootust, et tulevane Trumpi administratsioon ei järgi oma eelkäija poliitikat.