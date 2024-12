Soome politsei: seitse Eagle S-i meeskonnaliiget said reisikeelu

Seitse naftatankeri Eagle S kuriteos kahtlustatud meeskonnaliiget said reisikeelu, seisab Soome keskkriminaalpolitsei (KRP) pressiteates.

Kriminaalpolitsei teatel jätkub laeva meeskonnaliimete ülekuulamine täna.

KRP sõnul on taaskäivitatud Estlink 2 kaabli purunemisega seotud veealused uurimised. Uurimistööd tehakse meres ankru lohistamise jälje ümbruses.

Politsei kahtlustab, et arestitud tanker Eagle S tekitas jõulupühal ankrut lohistades Soome lahel kaablikahjustuse.

Politsei uurimisrühma juht Sami Palla ütles pühapäeva õhtul, et lohistamisjälg on "kümneid kilomeetreid, kui mitte peaaegu sada kilomeetrit pikk".

Uurija rõhutas, et eeluurimise käigus on äärmiselt oluline selgitada "tahtluse küsimus" ning see selgitatakse uurimise edenedes välja".

Eagle S sõidab Cooki saarte lipu all, kuid Soome tolliametnike ja Euroopa Komisjoni hinnangul kuulub tanker Vene varilaevastikku.