Bolt ootab, et automaks suunaks inimesi isiklikust sõiduautost loobuma

Bolt Drive vahetas detsembris enne mootorsõidukimaksu kehtima hakkamist välja 400 autot. Kuigi automaks on lisakulu ka neile, ootab Bolt, et maks suunaks inimesi isiklikust sõiduautost loobuma.

Detsembris ostis Bolt 400 uut sõidukit, millest enamus on Bolt Drive'i direktori Andrei Dementjevi sõnul vanade autode asendus.

"Natuke oleme ikkagi ka autode arvu suurendanud mõnekümne auto võrra, sest näeme, et teenuse järgi nõudlus on pidevalt kasvamas," kirjeldas Dementjev ERR-ile.

Dementjevi sõnul oli uute autode ostul peamine motivaator see, et autopark jäi vanemaks ja kolm aastat tagasi autorenti pakkuma hakanud ettevõttel on eesmärk hoida autopargi vanus alla kahe aasta.

Viimati ostetud autod võeti registrisse viimasel hetkel enne automaksu kehtima hakkamist.

"Eks automaks on mänginud teatud rolli, aga pigem ongi mitme faktori koosmõju – oleks niikuinii aeg autod välja vahetada ja kui sama palju autosid vahetame välja kevadel, siis juba soetame need koos automaksuga," märkis Dementjev. Ta nentis, et renditeenuseks kasutatavad autod on niikunii pigem kompaktsemad autod, millele on automaksu mõju auto koguhinnaga võrreldes pigem väiksem.

"Samas kui räägime sadadest autodest, siis muidugi on see arvestatav kulu, millega peame arvestama. Kaasaarvatud hinnastamises. Üldiselt meie pigem oleme ettevaatlikult positiivsed, et automaks võiks tegelikult panustada sellele, et inimesed teevad ratsionaalsemaid otsuseid nii autode kui mudelite valimisel kui ka valides, kas kasutada isiklikku autot, mitut isiklikku autot on peres vaja või hoopis kasutada rendiautosid, tõukse, taksot, ühistransporti," rääkis Dementjev.

Pikas plaanis loodab ettevõte, et inimesed loobuvad rohkem isiklikust sõiduautost.

"Meie kalkulatsioonid näitavad, et kui inimene teeb ühes kuus vähem kui 20-30 sõitu, siis isiklik auto ei tasu ära enamikel juhtudel. Aga isikliku autoga seotud kulud on hästi peidetud, kulude struktuur on keeruline – seal on amortisatsioon, liising, kindlustus, rehvid ja muud. Enamasti inimesed alahindavad kui palju isikliku auto kasutamine tegelikult maksab," ütles Dementjev.

Laienemishuvi on pigem pealinna lähistel

Eestis on Bolti autorenditeenusel kokku ca 1000 autot.

Autopargi suurus muutub aga aasta jooksul palju, kuna suvel on nõudlus märksa suurem. "Samas talvel on nõudlus natuke väiksem ja reeglina ka meie autopark väiksem," rääkis Dementjev.

Eesti turul tegutseb Bolti autorenditeenus peamiselt Tallinnas ja selle lähiümbruses ning Tartus. Tartus plaanib ettevõte lähiajal ka autode arvu veidi suurendada.

Praegu näeb Dementjev, et Tallinna sees on nõudlus tasakaalus ning kõik linnaosad nõudluse katmiseks kaetud. Seega keskendub Bolt Tallinna lähiümbruses laienemisele.

Näiteks möödunud aastal viis ettevõte autorenditeenuse ka Keilasse ning sel aastal on ettevõttel huvi äri laiendamise vastu Peetrisse ja Maardusse.

Kuhu ja kui palju autosid juurde panna, sõltub Dementjevi sõnul nii konkurentide tegevusest kui ka hooajast ja ilmast.

"Muidugi, meie huvides on, et need autod sõidaksid võimalikult palju. Nõudlus sõltub - näiteks detsembris kui poeskäimist on rohkem, siis on ka nõudlust rohkem. Kui on pühad, siis muidugi autod seisavad veidi rohkem," kirjeldas ta.

Majanduslangust autorendiäri ei tunneta

Kui palju on renditeenusel regulaarseid kasutajaid, kes kasutavad teenust pigem isikliku sõiduauto asemel, on Dementjevi hinnangul raske öelda, kuid on näha, et neid lisandub juurde.

"Kui suhtleme oma kasutajatega, siis aina rohkem näeme kasutajaid, kes on loobunud isiklikust autost või praktiliselt ei kasuta seda. On ka juhtumeid, kus inimesel isiklik auto läks katki, hakkas [rendiautot] kasutama ja mingi aja pärast avastas, et tegelikult tal ei ole isiklikku autot vaja. Rohkem ja rohkem peresid näiteks loobuvad teisest autost," rääkis ta.

Et majanduslanguse vaates inimesed teenust vähem kasutaks, Dementjevi sõnul näha ei ole. "Ma arvan, et peab arvestama, et rendiauto on suhteliselt taskukohane teenus. See on odavam kui takso, enamikel juhtudel odavam kui isikliku auto omamine ja tänu sellele pigem vastupidi," rääkis ta. "Pigem näeme, et rendiautode kasutamine kasvab."

Taksoturgu rendiautode kasutamine Dementjevi hinnangul otseselt sisse ei söö, need on pigem paralleelsed ärid. "Taksosõitude arv ja maht on oluliselt suuremad. Rendiautod saavad täita teatud segmenti, aga nad otseselt ei konkureeri üksteisega."