Pevkur: NATO laevadel on eelkõige heidutav mõju

NATO tugevdab oma sõjalist kohalolekut Läänemerel ning saadab laevad turvama piirkonnas asuvat veealust taristut. Soome rahvusringhäälingu Yle andmetel algab vastav operatsioon nädala lõpus: Läänemerele saabub kümmekond NATO laeva ning need jäävad piirkonda aprillini.

Pevkur ütles, et loomulikult on laevadel eelkõige pahategijaid heidutav mõju.

"Aga kui on vaja sekkuda, siis on võimaik ka sekkuda. /.../ Laevatee Läänemerel ei ole väga lai ja sinna on võimalik ennast paigutada nii, et igaüks, kes rahvusvahelisel mereteel on, näeb, et NATO on kohal," lausus Pevkur.

Küsimusele, kuidas NATO seekord nii kiiresti reageeris, vastas Pevkur, et vastavaid tegevusi alustati ju päeval, mil Estlink 2 lõhuti ehk 25. detsembril.

"Kui rääkida, et NATO on aeglane – ei ole. See võib tunduda nii, protsessid võtavad rahuajal aega. Aga kriisiajal toimub kõik väga kiiresti. See, et suurendatakse Läänemerel kohalolekut, oli tegelikult selge üsna pea peale seda, kui 25. detsembril see intsident juhtus. Meie asi on tagada, et Läänemerel enam midagi ei juhtuks. Mürki selle peale muidugi võtta ei saa. Omalt poolt oleme patrullimas Estlink 1 juures juba mõnda aega," rääkis Pevkur.

Eesti enda võimete kohta vajadusel mõni laev kiirkorras kinni pidada, nagu tegi seda Soome, vastas Pevkur, et seda suudetaks ja vajadusel küsitaks naaberriikidelt abi.

"Vastus on jah, (reageeriksime nagu Soome). Kui on vaja mingeid võimeid kasutada või abi küsida naabritelt, siis me seda teeme. See ongi NATO mõte – üks kõigi, kõik ühe eest – ja see töötab ka väiksemate operatsioonide puhul. /.../ Keegi ei ole kõigeks valmis, selleks ongi liitlased ja selleks me teemegi neid asju koos," ütles kaitseminister.