Valitsus toetab Tartu vangla väljarentimise võimaluse uurimist

Kuna Tartu vanglas on praegu 600 vaba kohta, siis aitaks rendileandmine hoida vangla kasutuses, säilitada inimeste töökohad ning anda olulisi teadmisi ja kogemusi tulevikuks, selgitas justiitsministeerium.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta märkis, et mitu riiki otsivad praegu lahendust vanglakohtade ja -töötajate puudusele ning valitsuse otsus annab nüüd võimaluse asuda nende riikidega konkreetsemalt võimalusi kaaluma.

Pakosta hinnangul saab alles pärast valitsuse suunist sisuliselt läbi rääkida kõik ohukohad ja lahendused, alustades kinnipeetavate profiilist ja töökorraldusest, kuni selleni, millise riigi seadusandlus võimalike uute vanglas toimepandud kuritegude karistusena rakenduks.

Ministri sõnul tuleb läbi arutada ka tasuvus ja vanglakohtade väljarentimise mõju Eesti riigi majandusele ja julgeolekule.

Pakosta sõnul on ministeeriumil oma punased jooned, millele kindlaks jääda. Kõige tähtsam on see, et ka vaatamata võimalikule täiendavale karistusele liiguksid kõik kinnipeetavad tagasi teise riiki ja Eesti ühiskonda ükski neist ei vabaneks.

Pakosta sõnul peaks kõik võimalikud transpordi ja täiendavad kulud, näiteks tervishoiule ja õiguskaitsele katma rendiriik.

Rendivõimaluse kaalumine on alles algusfaasis ja nüüd algavad eelkonsultatsioonid, kas rendilahendus võiks üldse kunagi realiseeruda.