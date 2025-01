Los Angelese põlengu katte all võivad tegutseda ka süütajad

Los Angelese võimud jätkavad võitlust maastikupõlengutega ning mõned kohalikud elanikud väidavad, et piirkonnas tegutsevad veel ka süütajad. Los Angelese politsei teatas, et võttis süütamises kahtlustatava vahi alla.

Los Angelese politsei (LAPD) pressiesindaja teatas, et politsei võttis süütamises kahtlustatava mehe alla. Politsei teatel nägid tunnistajad, et kahtlustatav tegutses Woodland Hillsi piirkonnas.

Kohalike elanike sõnul oli kahtlustatav varustatud leegiheitja laadse esemega.

Kohalikud elanikud ütlesid, et suutsid enne politsei saabumist mehe tegevuse peatada. Võimud teatasid kohalikule meediale, et kahtlustatav on 30. aastates kodutu mees. Mõned väljaanded aga väidavad, et mees on hoopis 20. eluaastate keskel.

Piirkonnas lõõmab endiselt mitu suurt tulekahjut. Hukkunud on vähemalt 10 inimest, võimud jätkavad inimeste evakueerimist. Tuhanded hooned on hävinud, ligi 100 000 inimest on ilma elektrita.

Samal ajal alustasid tegevust veel ka rüüstajad, kes võtsid sihikule evakueeritud inimeste majapidamised. Politsei teatas, et rüüstamiste pärast on vahistatud vähemalt 20 inimest.

Los Angelese linnapea Karen Bass teatas neljapäeval, et evakueeritud aladele saadetakse turvalisuse loomiseks rahvuskaart. Bass teatas, et rüüstamise suhtes kehtib nulltolerants.

Los Angelese maakonna šerif Roger Luna avaldas lootust, et rahvuskaardi saabumine saadab rüüstajatele sõnumi, et nende tegevus on vastuvõetamatu.