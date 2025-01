Trump kutsus taas Euroopat üles ostma USA naftat ja gaasi

USA president Donald Trump teatas taas, et Euroopa Liit (EL) peaks tariifide vältimiseks ostma USA-st suurtes kogustes naftat ja gaasi.

Trump tahab vähendada Euroopa Liidu kaubanduse ülejääki Ameerika Ühendriikidega.

"Üks asi, mida nad saavad kiiresti teha, on osta meie naftat ja gaasi," ütles esmaspäeval Trump.

Euroopa Liit on juba võrreldes Trumpi esimese ametiajaga Ameerikast ostmas palju rohkem energiaallikaid. Brüssel on samuti ka ise teatanud, et liikmesriigid võiksid osta rohkem USA-st pärit veeldatud maagaasi (LNG).

Uudisteagentuur Bloomberg toob välja, et lühiajalises perspektiivis ei saa USA aga eriti suurendada LNG eksporti Euroopasse. Samal ajal tahavad ka Aasia riigid kaubandussõda USA-ga vältida ning soovivad seetõttu osta rohkem USA-st pärit fossiilkütuseid.

Trump ise tahab nüüd suurendada fossiilkütuste tootmist USA-s ning tühistas mitu määrust, mis piiravad riigis naftatootmist. Lisaks viis Trump USA välja Pariisi kliimaleppest.

"Me teenime energiaga palju raha, meil on seda rohkem kui kellelgi teisel," teatas Trump.

Trump võttis kohe sihikule Joe Bideni ametiajal kehtestatud piirangud ning pööras ümber mitu otsust. Nende hulgas oli ka mullu tehtud otsus, mis peatas uute veeldatud maagaasi (LNG) eksporditerminalide ehituse lubade väljastamise.

Ka naftaturg reageeris Trumpi naasmisele Valgesse Majja ning toornafta hind võttis suuna alla.

Brenti toornafta hind oli teisipäeva päeval 78,90 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 75,91 dollarit barreli kohta.