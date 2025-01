Läti Rail Balticu ehitus võib rahapuudusel seiskuda

Balti riikide ühisfirma RB Rail AS ütles Läti rahvusringhäälingule, et ettevõttel on vaja üheksa miljonit eurot ja kui riigieelarvest raha ei anta, siis firma võib peatada kõik projektid Lätis.

RB Rail vajab palga- ja halduskuludeks üheksa miljonit eurot. See raha peaks tulema Läti riigieelarvest. Viimasest Läti transpordiministeeriumi teabearuandest selgub, et kui RB Raili ei rahastata, siis peatab firma kõik projektid.

RB Rail kinnitas, et ettevõttel on vaja riigilt saada üheksa miljonit eurot.

"Võttes arvesse, et valitsuskabinetile on esitatud aruanne vajaliku rahastamise kohta, mis on veel läbivaatamisel, teeb RB Raili juhatus 30. jaanuaril toimuval ühisettevõtte koosolekul nõukogule ettepaneku lükata järgmine otsus kuu võrra edasi," ütles RB Raili juhatuse esimees Marko Kivila.

See tähendab, et ilma riigipoolse rahastuseta võib RB Raili nõukogu otsustada, et ei tee enam mingeid otsuseid. See tähendab, et Rail Balticu projekti elluviimine pannakse kuuks ajaks pausile, vahendas LSM.

LSM kirjutab, et raha oleks vaja RB Raili haldus- ja projektijuhtimiskuludeks. Samuti oleks vaja raha selleks, et saaks lõpetada juba alanud projekteerimistööd.

Kolm Balti riiki peavad katma ühisettevõtte RB Rail AS tegevuskulud. Juba möödunud aastal selgus, et Läti ei teinud sissemakset RB Raili eelarvesse. Seetõttu maksavad firma töötajate palgad praegu kinni Eesti ja Leedu.

Läti transpordiministeerium küsis juba möödunud suvel valitsuselt raha, kuid seda pole antud. Nüüd teatas ministeerium oma aruandes, et Läti suutmatus täita oma kohustusi RB Raili piiriüleste tegevuste rahastamisel tähendab seda, et Läti tõmbub tegelikult välja Rail Balticu projektist ning peatab projekti elluviimise ka Eestis ja Leedus.

Aruanne esitati kinnitamiseks aga alles esmaspäeval ja pole teada, kas see jõuab valitsuse istungile, mis toimub teisipäeval.

Pole veel teada, kui kauaks võib Rail Balticu tegevus Lätis peatuda. See sõltub juba RB Raili otsusest. Läti transpordiministeerium teatas teisipäeval, et tegeleb lahenduse otsimisega. LSM toob välja, et RB Rail on 2024. aastal ja ka tänavu taotlenud raha nii transpordiministeeriumilt ja rahandusministeeriumilt. Seni pole transpordiministeeriumil raha õnnestunud leida.