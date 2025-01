Trumpi valitsus piirab noorte inimeste soomuutmise operatsioone

Korraldus tuli nädal pärast seda, kui Trump ütles oma inauguratsioonikõnes, et tema valitsus tunnustab ainult kahte sugu ehk mees- ja naissugu.

Trumpi korraldus kinnitab, et nüüd on USA poliitika selline, et see ei rahasta, toeta ega edenda lapseealise üleminekut ühest soost teise.

Seni puudub USA-s seadus, mis keelaks transsooliste noorte puhul nende soolisusele suunatud meditsiinilise ravi, mistõttu andis Trump käsu lõpetada igasugune föderaalne toetus sellistele protseduuridele.

Trump on samuti öelnud, et teeb kongressiga koostööd õigusaktide koostamiseks, mis võimaldaksid lastel ja vanematel kaevata kohtusse soomuutmise operatsioone läbi viinud arste.

Trump lubas juba valimiskampaania ajal, et pöörab ümber viimastel aastatel toimunud transsooliste inimeste õiguste laiendamise. Arstiabi reguleerimine kuulub USA-s pigem osariikide pädevusse, umbes pooled osariigid on samas juba piiranud soomuutmise operatsioonide kättesaadavust, vahendas The Wall Street Journal.

Viimases korralduses teatas valitsus, et võimudel on kohustus kaitsta noori inimesi.

"Lugematud lapsed kahetsevad peagi, et neid on sandistatud, nad hakkavad mõistma kohutavat tragöödiat, et ei saa kunagi lapsi ega ei saa oma lapsi rinnaga toitmise kaudu kasvatada," seisab korralduses.

Samas sai viimane korraldus ka kriitikat ning transsooliste õiguste toetajad ja USA suuremad meditsiiniühendused teatasid, et selline ravi kaitseb transsoolisi noori depressiooni ja enesetappude eest.

"Täitevkorraldus trotsib teadust ja fakte ning ohustab juurdepääsu esmatähtsale tervishoiuteenusele," ütles mittetulundusühingu Planned Parenthood Federation of America juht Alexis McGill Johnson.

Transsooliste õiguste toetajad vaidlustasid valitsuse korralduse ka föderaalkohtus.