Itaalia minister: tüli vältimiseks peab Euroopa ostma rohkem USA kaupu

Itaalia välisminister Antonio Tajani andis intervjuu veebiväljaandele Politico ning ütles, et Euroopa peab kaubandustüli vältimiseks ostma rohkem USA kaupu. Tajani sõnul peab Euroopa liikuma dereguleerimise poole ning riigid peavad oma kaitsekulutusi suurendama.

USA president Donald Trump tahab vähendada Euroopa Liidu kaubanduse ülejääki Ameerika Ühendriikidega. Ta on juba teatanud, et Euroopa Liit (EL) peaks tollimaksude vältimiseks ostma USA-st suurtes kogustes naftat ja gaasi.

Tajani ütles, et Trumpiga tuleb sõlmida kokkulepe, meenutades, et ta kohtus USA presidendiga ka 2017. aastal, vahendas Politico.

"Ta oli palju pragmaatilisem, kui võiks arvata," ütles Tajani.

Trump ise naasis Valgesse Majja ning juba ähvardab tollidega. Näiteks neljapäeval ütles USA president, et täidab oma ähvarduse kehtestada 1. veebruaril Kanadast ja Mehhikost pärit impordile 25 protsendi suuruse tollimaksu.

Tajani ütles, et üheks viisiks kaubandustüli vältimiseks on luua õhkkond, mille raames ostetakse rohkem USA kaupu. Tajani sõnul oli Trumpi naasmine Valgesse Majja Euroopale äratuskell ning piirkonnal tuleb end kokku võtta, see puudutab nii majandust kui ka sõjalisi kulutusi.

Samas Itaalia pole ka ise kaitsekulude küsimustes eesrindlik riik, Itaalia kaitsekulud ulatuvad 1,57 protsendini SKP-st. Trump on kutsunud liitlasi tõstma kaitsekulud vähemalt viie protsendini SKP-st.

Itaalia tahab, et 2028. aastaks jõuaksid kaitsekulud kahe protsendini SKP-st. Tajani sõnul toetab ta seda eesmärki, kuid seda ei tohi teha tervishoiu arvelt.

"Kõigepealt jõuame kahe protsendini, siis räägime kolmest protsendist," rääkis Tajani.

Tajani sõnul ei usu ta ka, et Trump tungib Gröönimaale. Tema sõnul peab aga Euroopa enda eest seismiseks rohkem ära tegema.

"Euroopa ei tohi olla tugev ainult reeglite kehtestamises, ta peab olema tugev poliitiliselt ja majanduslikult," ütles Tajani.