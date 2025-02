Elering: sagedusreservide oksjonid andsid oodatud tulemuse

"Hinnad on seni olnud ootuspärased. Paari esimese päeva tulemuste pealt süsteemihaldurid ja turuosalised alles harjuvad oksjonitega ning praegu veel kaugeleulatuvaid järeldusi teha ei saa, aga seni on kõik olnud ootuspärane," rääkis Sapp kolmapäeval antud pressikonverentsil.

Kolme Balti riigi süsteemihaldurid (TSO) – Litgrid Leedust, Augstsprieguma tīkls Lätist ja Elering Eestist – korraldasid teisipäeval esimese Balti sagedusreservide võimsusturu, mis peab tagama süsteemi tasakaalustamise ja sageduse juhtimise pärast Balti riikide elektrisüsteemide lahutamist Venemaa kontrollitavast IPS/UPS süsteemist ning nende sünkroniseerimist Mandri-Euroopa sagedusalaga sel nädalavahetusel, teatas Elering.

Teisipäevasel oksjonil hankisid turuosalistelt reserve ehk tasakaalustamisvõimsusi kolmapäeva igaks tunniks, kusjuures võimsusturg hõlmab praegu sageduse hoidmise reservi (FCR) ja käsitsi aktiveeritavat sageduse taastamise reservi (mFRR). Kokku hankisid Balti TSO-d iga perioodi jaoks 1257 MW, sealhulgas 29 MW FCR, 730 MW mFRR (ülespoole) ja 498 MW mFRR (allapoole) reguleerimisvõimet.

Sapp selgitas, et sagedusreservid on need elektrijaamad ja salvestid, mis on valmis kiiresti reageerima muutustele elektrivõrgus nagu näiteks elektrijaamade rikked, millega tekib võrgus ülejääk või puudujääk, mis võib ohustada 50-hertsise sageduse hoidmist. Reservi pakkujad peavad suutma viivitamatult käivitada lisatootmisvõimsusi puudujäägi tekkimisel või siis oma töötava tootmisüksuse võimsust vähendama, kui võrgus tekib ülepakkumine.

Kolmapäeva lõunaks oli juba toimunud ka uus oksjon neljapäevaste sagedusreservide hankeks. "See läks ka viperusteta, reservid on tagatud," märkis Sapp.

Eleringi esindaja edastatud kahe oksjonipäeva keskmised ligikaudsed hinnad olid mFRR-il umbes 20 eurot megavatt-tunnis, FCR hind keskmiselt 143 eurot megavatt-tunnis. "FCR hind kõrgem, sest see on kõige kiirema reageerimisega ja rangemate nõuetega, seda hangiti ka vähem," selgitas Eleringi pressiesindaja.

"Reservide pakkumine on olnud piisav, on päris korralik konkurents, päris korralik hulk Balti tootmis- ja salvestusressursse on ennast kvalifitseerinud sagedusreservide turule ja plaanib oma pakkumisi igapäevaselt teha," ütles Sapp.

Eleringi juhatuse liikme sõnul on kolme Balti riigi süsteemihaldurite ühine sagedusreservide turg Euroopas ainulaadne, sellist ühist reservide hankimist mujal riikidevaheliselt ei toimu. "Aga meie jaoks on see väga mõistlik, kuna aitab lõpptarbijale oluliselt kulusid kokku hoida," rõhutas ta.

Sapp ütles ka, et sel aastal on oodata turule veel ka uusi sagedusreservide turule tulijaid akupankade näol, kes peaksid konkurentsi tihendama ja hindu alla tooma.

"Seega sagedusreservide turud on käivitunud ja kõik toimub, oleme nädalavahetuseks (Vene võrgust lahkumiseks ja Mandri-Euroopa võrguga liitumiseks – toim.) valmis," kinnitas ta.