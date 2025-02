Trump kehtestas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vastu sanktsioonid

Korraldus annab USA presidendile laialdased volitused kehtestada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu töötajate ja nende pereliikmete suhtes varade külmutamine ja reisikeeld, kui USA teeb kindlaks, et nad osalevad USA kodanikega ning teatud liitlastega seotud menetlustes või on seotud neile esitatud süüdistuse esitamisega, kirjutab The Guardian.

Trumpi tegevus vastus kohtu novembris tehtud otsusele anda välja Benjamin Netanyahu ja tema endise kaitseministri Yoav Gallanti vahistamismäärused seoses väidetavate sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegudega Gazas.

Trump ütles korralduses, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus on "kuritarvitanud oma võimu", andes välja määrused, mis tema väitel on "loonud ohtliku pretsedendi", mis seab ohtu USA kodanikud ja sõjaväelased.

"Selline pahatahtlik käitumine ähvardab omakorda rikkuda USA suveräänsust ning õõnestab USA valitsuse ja meie liitlaste, sealhulgas Iisraeli kriitilist rahvuslikku julgeolekut ja välispoliitilist tööd," lisas Trump.

USA ega Iisrael ei ole Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liikmed. Oma korralduses väitis Trump, et kohus peab "austama" riikide otsust "mitte allutada oma töötajaid Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsioonile".

Trump ütles, et USA "kehtestab ICC üleastumiste eest vastutavatele isikutele tuntavad tagajärjed", sealhulgas külmutab nende vara ning kehtestab Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ametnikele ja nende pereliikmetele USA-sse sisenemise keelu.

On ebaselge, kas Trumpi administratsioon avaldab sanktsioonide sihtrühma kuuluvate isikute nimed.

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ametnikud on juba valmistunud sanktsioonideks, mis puudutavad kohtu kõrgemaid töötajaid, sealhulgas selle peaprokuröri Karim Khani.

Mõni päev enne korralduse allkirjastamist kohtus Trump Valges Majas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahuga. Eelmisel nädalal takerdus demokraatide vastuseisu tõttu senatis eelnõu, mis oleks kehtestanud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vastu ulatuslikud sanktsioonid.

Inimõigusorganisatsioon Amnesty Internationali peasekretär Agnès Callamard ütles, et korraldus "saadab sõnumi, et Iisrael on seadusest ja rahvusvahelise õigluse universaalsetest põhimõtetest kõrgemal".

"Tänane korraldus on kättemaksuhimuline. See on agressiivne. See on jõhker samm, millega püütakse õõnestada ja hävitada seda, mida rahvusvaheline üldsus on aastakümnete, kui mitte sajandite jooksul püüdlikult üles ehitanud – globaalsed reeglid, mis kehtivad kõigile ja mille eesmärk on pakkuda õiglust kõigi jaoks," lisas Callamard.

Teised aktivistid ütlesid, et kohtuametnike karistamine on vastuolus USA huvidega teistes konfliktipiirkondades, kus kohus juhtumeid uurib. Samuti, et korraldus seab ohtu põhiseaduses sätestatud sõnavabaduse.

Hollandis Haagis asuva kohtu ametnikud kardavad, et sanktsioonid võivad kujutada endast eksistentsiaalset ohtu 2002. aastal loodud kohtuorganile, millel on 125 liikmesriiki.

Mitmed Rahvusvahelise Kriminaalkohtu allikad ütlesid eelmisel kuul Guardianile, et sanktsioonid kõrgemate kohtutegelaste vastu oleksid keerulised, kuid talutavad, kuid kogu institutsiooni hõlmavad sanktsioonid kujutaksid kohtuorganile eksistentsiaalset ohtu, kuna blokeeriksid selle juurdepääsu teenustele, millest selle toimimine sõltub.

Trumpi neljapäeval allkirjastatud korraldus viitab sellele, et USA võtab sihikule konkreetsed dokumendi lisas loetletud isikud – seda nimekirja pole aga avaldatud.

2020. aastal kehtestas Trump sarnase korralduse reisikeelu kehtestamiseks ja varade külmutamiseks ICC endisele prokurörile Fatou Bensoudale.

Korraldus oli vastus Bensouda tehtud otsustele seoses sõjakuritegude menetlustega Afganistanis ja okupeeritud Palestiina aladel. Sel ajal viis Bensouda läbi esialgset uurimist Iisraeli relvajõudude ja Hamasi poolt toime pandud kuritegude kohta.

2021. aastal ülendas Bensouda menetluse kriminaaluurimiseks. Praegune prokurör Karim Khan päris uurimise ja kiirendas juhtumi menetlemist pärast Hamasi juhitud 7. oktoobri rünnakuid ja sellele järgnenud Iisraeli poolset Gaza pommitamist.

Iisrael kiitis Trumpi sanktsioonide eest

Iisrael kiitis reedel USA presidenti Donald Trumpi rahvusvahelisele kriminaalkohtule sanktsioonide kehtestamise eest.

Iisraeli välisminister Gideon Saar kiitis Sotsiaalmeediaplatvormil X Trumpi korraldust lisades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tegevus on "ebamoraalne ja sel pole seaduslikku alust".

EL-i ülemkogu eesistuja Costa peab sanktsioone ICC vastu ohtlikeks

Euroopa ülemkogu alaline eesistuja António Costa hoiatas reedel, et sanktsioonid Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule (ICC) on oht laiemale õigussüsteemile.

"ICC-le sanktsioonide kehtestamine ohustab kohtu sõltumatust ja õõnestab rahvusvahelist kriminaalõigussüsteemi tervikuna", kirjutas Costa sotsiaalmeediaplatvormil X.

ICC taunib USA sanktsioone

Rahvusvaheline Kriminaalkohus mõistis reedel hukka USA presidendi Donald Trumpi sanktsioonide ja tõotas jätkata kogu maailmas "õiguse ja lootuse" andmist.

"ICC mõistab hukka USA täitevkorralduse, mis kehtestab sanktsioonid tema ametnikele ning kahjustab tema sõltumatut ja erapooletut kohtutööd," ütles kohus avalduses.

"Kohus toetab kindlalt oma töötajaid ja tõotab jätkata kogu maailma miljonitele süütutele julmuse ohvritele õiguse ja lootuse andmist."