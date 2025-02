Tehnoloogiahiiud suurendavad investeeringuid tehisintellekti arendamisse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et hiinlaste tehisaru Deepseek USA tehnoloogiahiiglasi ei heiduta ning Amazon, Google, Microsoft ja Meta investeerivad üha rohkem raha tehisintellekti arendamisse.

Tehnoloogiahiiglased on viimastel päevadel andnud märku, et suurendavad sel aastal investeeringuid 45 protsendi võrra. Meta, Amazon, Google ja Microsoft investeerivad sel aastal kapitalikulutustesse vähemalt 215 miljardit dollarit.

The Wall Street Journal toob välja, et tehnoloogiahiiglased saatsid nii turule sõnumi: "me alles alustame."

Võidurelvastumine tehisintellekti turul kogub hoogu. Näiteks Microsoft teatas hiljuti, et kavatseb sel aastal investeerida 80 miljardit dollarit andmekeskuste arendamisse, mis on suunatud tehisintellekti toetamisele.

Vett segab veel Hiina, mille tehisintellekti idufirma Deepseek paiskas turule uue tehisaru mudeli.

Ka USA võimude huvi tehisintellekti vastu kasvab. Hiljuti selgus, et Washington kavatseb hiinlaste tehisaru keelata, kuna see edastab Hiina valitsusele edasi kasutajate kohta kogutud andmed.

USA tehnoloogiajuhid loodavad veel, et Donald Trumpi administratsioon leevendab äriajamist segavaid regulatsioone.

Joe Bideni administratsiooni ajal algatas föderaalne kaubanduskomisjon (FTC) mitmeid monopolivastaseid kohtuasju ja selle endine juht Lina Khan jäi tehnoloogiagigantide hambusse.

Uus administratsioon saab aga tehnoloogiatitaanidega paremini läbi ning Trump vahetas välja FTC juhi ja määras selle juhiks ärimeelse Andrew Fergusoni.