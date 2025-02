Koalitsioon plaanib piirata kriminaalkaristusega parteide riiklikku toetust

"Eelnõu ennast veel ei ole," märkis Terras. "Seal tuleb mõned juriidilised detailid läbi arutada ja kui eelnõu tooriktekst on valmis, siis arutame seda ka teiste erakondadega. Erakonnaseadus puudutab kõiki. Seal tuleb kindlasti ka erinevaid täiendusi."

Terras peab oluliseks, et korruptsiooni eest karistatud erakonnad ei kasutaks riiklikku raha trahvi maksmiseks. "See tundub mulle täiesti vale ja selle lõpetamise osas me leppisime kokku."

Küsimusele, kas õigusriigis ei ole seaduspärane, et seadust ei rakendata tagantjärele ehk praegust Keskerakonda ja kohtuotsust seadusega reguleerida ei saa, vastas Terras, et eelnõu tuum on määrata kriteeriumid, kuidas erakonnad riigilt rahastust saavad.

"See on sarnane, et kriminaalkorras karistatud eraisik ei saa kandideerida riigi tööle, see on eeltingimus. Ehk tegemist ei ole konkreetselt erakonna karistamisega. Keskerakonna kaasus kindlasti tõi selle teema päevavalgele, aga ideeliselt on see variant vale, et riigi rahaga saab korruptsiooni kinni maksta. Siis läheb see trahv ka vähem asja ette, kuna riigilt saadakse raha kätte ja saab edasi tegutseda," rääkis ta.

Raha eraldatakse erakondadele igal aastal siseministri allkirjaga vastavalt valimiskomisjoni teatisele. "Juhul, kui see eeltingimus on seadusega kirjas, võib see täiesti võimalik olla. Teisest küljest on õiguspärane ootus nendele vahenditele, tuleb kindlasti põhiseaduskomisjonis kaasata riigiõiguse eksperte, et aru saada, kus kohas tasakaalupunkt on," lausus Terras.

On ka variant, et rahastust vähendatakse osaliselt ning erakond säilitab näiteks 25 protsenti riigieelarvelisest rahastusest erakonna ülalpidamiskuludeks. Terras tõi näiteks, et võimalik on lisada ka klausel, et seda raha ei tohi kasutada trahvi maksmiseks.

Eesti 200 leiab, et rahastus tuleks süüdimõistetud erakonnalt täiesti ära võtta, ettepanekuga edasi liikumine eeldab aga ka koalitsioonipartnerite toetust.

Koalitsiooninõukogu arutas esmaspäeval ka Lauri Läänemetsa ettepanekut piirata erakondade suurrahastajate annetusi aastas 100 000 eurole.

"Mõte on algselt liikuda edasi rahastamise küsimusega kriminaalkorras karistatud erakondade kontekstis. Meil on tulemas veel ka suurem erakonnaseadus, kus reguleeritakse teisi kitsaskohti, mis on pikalt õhus olnud, millele ERJK on viidanud. Kuhu külge see Läänemetsa ettepanek asetub, seda veel näeme," ütles Terras.

Eesti 200 ja Reformierakond Terrase sõnul Läänemetsa ettepanekule toetust ei avaldanud, kuid koalitsioonipartneri ettepaneku üle peab tema sõnul arutelu põhiseaduskomisjonis toimuma.