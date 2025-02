Läänemets SDE volikogul: põhitoidugruppide käibemaksu peaks langetama

Pühapäeval Tartus toimunud sotsiaaldemokraatide volikogul sõnas erakonna juht Lauri Läänemets, et tänase valitsuse ülesandeks peab olema leida lahendus toiduhindade vähendamiseks. See võib tema sõnul tähendada põhitoidugruppide käibemaksu langetamist üheksale protsendile.

"Eestis on toiduhindade tõus kauplustes olnud üks Euroopa kiiremaid. Statistikaameti andmetel on kolme aastaga toiduhinnad Eesti poodides tõusnud keskmiselt 40 protsenti. Mitmete tegurite koosmõjul on inimeste toimetulek vähenenud ja toidule kuluv osa ebaproportsionaalselt suureks muutunud," ütles Läänemets.

"See tähendab, et pere toitmine on muutumas üha keerulisemaks, kuid igapäevane toit ei saa olla luksuskaup. Seepärast püstitame selle valitsuse ülesandeks leida lahendus toiduhindade vähendamiseks.

See võib tema sõnul tähendada põhitoidugruppide – juur- ja köögiviljad, piima, liha, teravilja ja kalatoodete käibemaksu langetamist üheksale protsendile.

"Seda saame teha vaid juhul kui suudame jaekettidega jõuda kokkuleppele, et see raha ei lähe suurkaupmeeste kasumi suurendamiseks, vaid jääb inimeste rahakotti. Ilmselt eeldab see ka hindade läbipaistvuse tõstmist, et vältida liigsuuri juurdehindlusi," lausus Läänemets.

Käibemaksuerandit põhitoiduainetele küsisid sel nädalal ka Eesti jaemüüjad.

Ligi: see on häbematu, olukorras, kus riik on rahandusega hädas

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) laitis aga mõtte maha, öeldes, et kõige rohkem kasu saaks sellest hoopis jõukamad tarbijad ja jaemüüjad.

"Tegelikult loobuks riik sisuliselt kaupmeeste kasuks oma rahast, aga hinna alanemise lootust ei ole ei kogemuse põhjal ega ka teooria põhjal," ütles Ligi.

Ligi lisas, et see on igatpidi küüniline ettepanek, sest jaemüüjate kasumimarginaalid on kasvanud ja nüüd soovitakse raskes olukorras riigilt soodustusi. "See on hästi häbematu, olukorras, kus riik on päriselt hädas oma rahandusega ja me püüame seda parandada, tõsta makse, ja siis keegi tuleb, et vot meile tehke, et me tahame siin veel ühte kaupust ehitada," rääkis Ligi.

Ligi sõnul viib toidukaupade hinnad üles ka see, et kaubandusvõrk on Eestis kallis ja suur. "Sealt algab see majanduslik põhjus, miks meil need hinnad nii kõrged on. Teine on muidugi nõudlus," rääkis Ligi.

Läänemets pakub ka soodustusi ka energeetikas

Läänemets lisas, et lahendused toidukorvi hinna leevendamiseks võivad tulla ka majanduslikest sammudest kodumaise toidutootmise suunas, nagu energia soodustused, toetused toidusektorile või konkurentsiolukorra ülevaatamine.

"Oluline on mõista, et langenud perede toimetulek ja seeläbi ühiskonnas kasvav ebavõrdsus muutub ka piduriks Eesti majandusarengule ja julgeolekule ning seab lõpuks ohtu inimeste usu demokraatiasse," rõhutas Läänemets.

Sotsiaaldemokraatide volikogul Tartus arutatakse pühapäeval hariduse, toiduhindade ja kodupoliitika üle.

Ettekanded tegid regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman ning taristuminister Vladimir Svet, välispoliitika olukorrast rääkis eurosaadik Sven Mikser.

Ettekandega "Kuidas hariduslik ebavõrdsus meie õuele hiilis" esines ka Eesti inimarengu aruande 2026 peatoimetaja, TÜ kaasprofessor Eneli Kindsiko. Volikogul määratakse ka erakonna peasekretäri kohusetäitja ning kinnitatakse erakonna 2025. aasta tegevuskava ja eelarve.