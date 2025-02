Tallinn sulgeb ehitustööde tõttu ajutiselt Odra tänava

Ehitustööde tõttu on Tallinnas asuv Odra tänav liiklusele suletud 5. märtsist 15. juunini. Kohalikele elanikele, jalakäijatele ja ratturitele on läbipääs tagatud kogu ehituse vältel. Samal perioodil on muudetud ka Tallinna bussijaama sissesõit, teatas Tallinna linnavalitsus.