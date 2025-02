Ministeeriumid tõrjuvad kahtlust, et ametnikke on raske kätte saada

Õiguskantsler Ülle Madise uuris ministeeriumitelt, kas nende ametnikud ikka vastavad inimeste küsimustele, nagu põhiseadus ette näeb, kuid laekunud vastustes kinnitab mitu ministeeriumit, et töötajate kontaktid on avalikud ning soovijad saavad neid kätte nii telefonitsi kui ka kohtumisi kokku leppides.

Veebruari alguses saatis Madise ministeeriumitele kirja, kus tõi välja talle laekunud kaebused, mille kohaselt pole ministeeriumiametnikega võimalik telefoni teel ühendust võtta. Ka on õiguskantslerile kurdetud, et ministeeriumid ei võta inimesi vastu.

Seetõttu soovis Madise teada, kas ja kuidas on inimestele tagatud võimalus ametnikega ühendust võtta, sest põhiseaduse järgi on igaühel õigus saada ametiasutustelt informatsiooni ning pöörduda nende poole märgukirjade ja avaldustega.

Siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits ütles Madisele saadetud vastuses, et nende töötajate telefoninumbrid on ministeeriumi kodulehel kontaktide all välja toodud, kuid siseministeeriumi töö eripärast tulenevalt on neil ka mitteavalikke ametikohti, mille täitjate nime ega muud infot kodulehelt ei leia.

"Sellistel puhkudel on välja toodud kas osakonnajuhataja kontaktid, sealhulgas telefon, näiteks piirivalve- ja rändeosakonna puhul, või osakonna üldkontakt, sealhulgas telefon, näiteks sisejulgeoleku osakonna puhul," sõnas Miilits.

Ehkki ministeeriumi kodulehel on antud töötajate lauatelefoninumbrid, on need Miilitsa kinnitusel tegelikkuses nende mobiilinumbritele edasi suunatud ja töötajatel on kohustus töönumbrile tulevatele kõnedele vastata või kui see pole kohe võimalik, tagasi helistada.

Miilits tõi lisaks välja, et siseministeerium pole inimeste vastuvõttu piiranud kolme tunniga, vaid nende töötajatega saavad soovijad, kes on eelnevalt kohtumise kokku leppinud, kohtuda ministeeriumi tööaegadel esmaspäevast kuni reedeni.

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman märkis, et ka nende veebilehel on ametnike e-posti aadressid ja telefoninumbrid olemas, lisaks leiab sealt ministeeriumi asukoha, lahtiolekuaja ja üldkontaktid ning teabe selle kohta, et vastuvõtule tulek eeldab eelnevat kokkulepet.

"Kui ametnik viibib pikemat aega eemal, peab ta tagama, et tema telefonile tulevad kõned on suunatud asendajale," lausus Hartman ja lisas, et asendajate määramine on kohustuslik.

Kliimaministeerium kinnitas samuti, et kõik soovijad saavad nendega e-kirja või telefoni teel ühendust võtta.

"Töötajatega kohtumiseks vastuvõtuajad ei ole seni olnud eraldi määratletud, vaid need lepiti eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel. Täiendavalt lisasime kodanikega kohtumiseks ette nähtud vastuvõtuaja ministeeriumi kodulehele," ütles rohereformi asekantsler Kristi Klaas.

Ta lisas, et ministeeriumi töötajate kontaktandmeid kodulehel uuendatakse regulaarselt.

Kultuuriministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar teatas Madisele, et nende kodulehel on avalikustatud kõigi teenistujate telefon ja e-posti aadress, mille kaudu saavad kodanikud vajadusel kohtumisi kokku leppida. Ta tõi esile, et nad ei ole vastuvõtuaegu kindlale ajale piiritlenud.

"Kohtumised ministriga saab eelnevalt kokku leppida ministri nõuniku ja kantsleriga ministri-kantsleri juhiabi kaudu," lisas Alliksaar.

Kantsler märkis, et kodanikud saavad ministeeriumi poole pöörduda ka üldtelefonile helistades, kus infolaua töötaja saab vastavalt valdkonnale jagada teemaga tegeleva teenistuja kontakte. Puhkusel või äraolekul suunab teenistuja telefoni teda asendavale teenistujale, mis on kehtestatud ka ministeeriumi sisekorraeeskirjas.