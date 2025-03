Prantsusmaa ja Ühendkuningriik pakuvad Ukrainale ühekuulist relvarahu

Macron tegi usutluses ühtlasi ettepaneku, et Euroopa riigid peaksid tõstma oma kaitsekulutusi 3,0–3,5 protsendini sisemajanduse koguproduktist, et vastata Washingtoni prioriteetide muutumisele.

Briti peaminister Keir Starmer ütles juba varem päeval, et Ühendkuningriik ja Prantsusmaa töötavad koos Ukrainaga välja sõja lõpetamise plaani, mis esitatakse hiljem Ühendriikidele.

"Ühendkuningriik ja Prantsusmaa ning võimalik, et veel üks või kaks riiki töötavad koos Ukrainaga välja plaani sõjategevuse lõpetamiseks, seejärel arutame seda plaani Ühendriikidega," ütles Starmer BBC-ile.

Tuski sõnul on Euroopa ja Ukraina huvides head suhted Ühendriikidega

Ukraina ja Euroopa huvides on võimalikult tihedad suhted Ühendriikidega ning emotsioonid ei tohi seda lõhestada, avaldas pühapäeval arvamust Poola valitsusjuht Donald Tusk. Peaminister tegi avalduse pressikonverentsil pärast Londonis toimunud tippkohtumist.

Tusk märkis, et kohtumine leidis aset raskel hetkel mitte ainult Ukraina, vaid ka kogu Euroopa jaoks. Poola valitsusjuht nimetas kohtumist ajalooliseks.

"Me kõik loodame sõjas pöördepunkti ja rahuläbirääkimiste poole liikumist isegi, kui me teel takistusi kohtame," rõhutas peaminister.

Valitsusjuhi sõnul oli kohtumisel kõigil sarnane seisukoht: "Ukraina vajab pidevat abi ja võimalusel tugevat toetust enne läbirääkimisi Venemaaga."

Peaminister märkis, et kõik kohtumisel osalejad väljendasid veendumust, et Euroopa peaks võtma endale suurema vastutuse ja kandma koormat, mis on seotud kaitsetööstuse tugevdamise, Ukrainale sõjalise abi suurendamisega ning kaitsekulutuste suurendamisega NATO raames.

Tusk rõhutas, et Poola ja Euroopa absoluutne prioriteet on idatiiva tugevdamine, mis seisneb projekti "Shield East" infrastruktuurilises ja rahalises toetamises.

Poola peaminister avaldas ühtlasi arvamust, et Euroopa ja Ukraina huvides on säilitada Ühendriikidega võimalikult tihedad suhted.

"Me ei saa lubada, et emotsioonid Euroopat ja Ühendriike lõhestavad," rõhutas Poola peaminister.

Tusk sõnas ka, et toetab Itaalia peaministri Giorgia Meloni ettepanekut, et Euroopa ja USA leiaksid tee ja koha pikaks ning väga ausaks aruteluks ja arvamuste vahetamiseks, et üksteist võimalikult hästi mõista enne otsustavaid sündmusi ehk Venemaa ja Ukraina läbirääkimisi.

"Peame tegema kõik endast oleneva, et Euroopa ja USA räägiksid ühel häälel," märkis Tusk.

Stubbi sõnul hakatakse rahuplaani üles ehitama ja panustab ka Soome

Londonis Ukraina tippkohtumisel osalenud Soome president Alexander Stubb ütles, et kohtumisel astuti samme õiges suunas. Stubbi sõnul oli kohtumise parim osa see, et nüüd hakkavad Ukraina, Prantsusmaa ja Suurbritannia koos rahuplaani üles ehitama. Teised riigid ühinevad selle toetamisega.

"Nii palju võin öelda, et vähemalt Soome ja Norra annavad sellesse omapoolse panuse," ütles Stubb pühapäeval pärast kohtumist uudisteagentuurile STT.

Stubbi sõnul on Soome varem esitanud kolmeetapilise edasimineku protseduuri. Stubb lisas, et diplomaatias on oluline mitte kohe kõiki rahu edendamise meetmeid välja kuulutada.

"Jah, nende kohta tuleb ilmselt lähipäevil rohkem infot," sõnas president.

Stubb ütles, et Londonis arutati kaks ja pool tundi, kuidas Euroopa ja Ukraina rahuplaani edendada.

"Ukraina seisukohalt on kõigi eesmärk õiglane rahu ja see eeldab, et Ukraina oleks rahuläbirääkimiste alguses võimalikult tugeval positsioonil," rääkis president.

Ka Stubb rõhutas, et jätkub ühtlasi tihe koostöö Ühendriikidega.

"Üldises plaanis võib tõdeda, et oluline on ka see, et me jätkame tihedat koostööd Ühendriikidega ja seda sõltumata reedestest sündmustest või võib-olla just nende tõttu," lisas riigipea.