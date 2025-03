Trump lubas Kanada vastutollidele vastutolle

"Palun selgitage Kanada kubernerile Trudeau'le, et kui ta kehtestab USA-le vastutollid, tõusevad meie vastastikused tollid kohe sama palju!" kirjutas Trump oma platvormil Truth Social.

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles teisipäeval, et Kanada ei tagane kaubandussõjast, mille algatas tollide kehtestamisega Trump.

"Ühendriigid algatasid Kanada vastu kaubandussõja. Kanadalased on mõistlikud. Me oleme viisakad. Me ei tagane võitlusest," ütles Trudeau,

Samuti hoiatas ta, et Trump võib tahta kasutada tolle Kanada majanduse hävitamiseks, kuna see teeks USA-le oma põhjanaabri annekteerimise lihtsamaks.

Trump kehtestas teisipäeval Kanada kaupadele 25-protsendise tollimaksu, vallandades endiste lähedaste liitlaste vahel kaubandussõja.

Trumpi sõnul on tollid vajalikud, et sundida Kanadat võtma meetmeid ebaseadusliku rände ja fentanüülismugeldamise vastu. Trudeau rõhutas, et Kanada pole kummaski valdkonnas Ühendriikidele suur mureallikas.

Aastast 2015 võimul olnud Trudeau on lubanud ametist lahkuda kohe, kui tema Liberaalsele Parteile pühapäeval uus juht valitakse.