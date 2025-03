Lehed: Reformierakonna ja sotside suhetest kerkib valitsuskriisi hõngu

Esimese avaliku signaalina pingetest võimuerakondade vahel viitavad väljaanded peaminister Kristen Michali kolmapäevasele sotsiaalmeediapostitusele, kus ta kritiseeris sotsist regionaal- ja põllumajandusministri Piret Hartmani vastutusalast laekuvaid üha uusi regulatsioone. Ent tegelik probleem on võimuliidu kiduv reiting ning mitme suure teema lahendamise toppamine eri ministeeriumites.

"Kopp on ees lihtsalt," ütles Eesti Ekspressile üks koalitsioonipoliitik ja loendas terve rea suuri, koalitsioonis kokkulepitud asju, mis kuidagi edasi ei liigu ning mille pidurdamises näeb ta süüdlasena sotse.

Rahulikuma väljenduslaadiga poliitikud ütlesid Ekspressile, et valitsuses on ideoloogilised erimeelsused, mis viimasel ajal on võimendunud.

Pinged koalitsioonis viis haripunkti meretuuleparkide toetusskeemi käkerdis. Kui 2023. aastal tahtis kliimaministeerium korraldada tehnoloogianeutraalse oksjoni, panid reformierakondlaste sõnul sotsid sellele pidurit ja nõudsid kindlat oksjonit meretuuleparkidele, ent nüüd üritavat sotsid süüd veeretada reformierakondlase Yoko Alenderi juhitavale kliimaministeeriumile, märgib Eesti Ekspress. Ka sotside hoiak mittekodanike valimisõiguse teemal tekitab Reformierakonnas frustratsiooni.

Et kõik need etteheited koos tuliste avaldustega avalikkuse ette on jõudnud, viitab ühele: Reformierakond tahab sotsid surve alla panna ning selle tulemus saab Eesti Ekspressi järgi olla oravate jaoks üks kahest – sotsid kas tõmbavad tagasi või nad saadetakse valitsusest minema.

Otsustajate ringile lähemal olevad riigikogu liikmed usuvadki, et Michal viib enne suve läbi valitsuse remondi ning ka välisreisil viibiv peaminister Michal Eesti Ekspressile muudatusi valitsuses ei välistanud. "Aeg-ajalt teevad kõik edukad organisatsioonid värskendusi ja hea peremees remonti, nii tuleb sedagi vaadata, vaja on saada asjad õiges suunas liikuma ja kiiresti," ütles ta.

Samu pingeallikaid kirjeldanud Postimees märgib võimalikke tulevikustsenaariume vaagides, et kui sotsid valitsusest välja heidetakse, on Reformierakonna ja Eesti 200 kaksikvalitsuse murekoht Eesti 200 olematu reiting ja pole teada, kauaks seda parteid üleüldse on. Eesti 200 välja puksides kummitaksid Reformierakonna ja sotside kaksikvalitsust kohe needsamad maailmavaatelised vastuolud, mis praegugi hõõrumist tekitavad.

Postimees kirjutab, et opositsioonist võiks teoreetiliselt vaadata Isamaa poole, aga sealgi on omad riskid, esmalt küsimus, kas Isamaa üldse tahab.

"Nende reiting on praegu 30 protsenti ja see on tulnud suuresti sellest, et Isamaa pole pidanud valitsema ega tegema ebapopulaarseid otsuseid," nentis Postimees, lisades, et Isamaa esimehel Urmas Reinsalul oleks Reformierakonnaga võimuliidu sõlmimist lihtsam otsustada, kui sarnane pakkumine tuleks näiteks pärast kohalikke valimisi, kus Isamaa on saanud hea tulemuse, istub mitmes linna- ja vallavalitsuses ning on aidanud oma inimesed presidendi valimiskokku.