Trump saatis Iraanile tuumaleppe teemal kirja

USA president Donald Trump ütles reedel, et soovib pidada Iraaniga läbirääkimisi tuumaleppe sõlmimise üle ja saatis kolmapäeval Iraani juhtkonnale kirja, milles avaldas lootust, et islamivabariik nõustub kõnelema. Iraani võimudega seotud meediakanal lükkas pakkumise tagasi.

"Ma ütlesin, et loodan, et hakkate läbirääkimisi pidama, sest see oleks Iraani jaoks palju parem," rääkis Trump reedel telekanalile Fox Business Network antud intervjuus. Ta lisas, et Iraan võiks olla tema pakkumisest huvitatud, kuna vastasel juhul peaks USA hakkama teisiti tegutsema, et mitte lasta Iraanil tuumarelva omandada.

Iraanilt, kus praegu on nädalavahetus, ei olnud võimalik kohe Trumpi sõnavõtule kommentaari saada.

Trumpi kiri näis olevat adresseeritud Iraani kõrgeimale juhile ajatolla Ali Khameneile. Valge Maja ei vastanud kohe sellekohasele päringule.

"Iraani saab käsitleda kahel viisil: sõjaliselt või kokkulepet sõlmides," ütles Trump. "Ma eelistaksin sõlmida tehingu, sest ma ei taha Iraanile haiget teha. Nad on suurepärased inimesed."

Trump on pärast jaanuaris ametisse astumist USA välispoliitika ümber pööranud, võttes Venemaa suhtes leplikuma hoiaku, kui ta üritab lõpetada kolm aastat kestnud Moskva sõda Ukrainas. See on on muutnud lääneliitlased ettevaatlikuks, märkis Reuters.

Trump astus 2018. aastal, oma esimesel ametiajal, välja Iraani tuumaleppest ehk rahvusvahelisest kokkuleppest, mille eesmärk oli takistada Iraanil tuumarelva ehitamast.

Trump ütles juba veebruaris, et soovib sõlmida Iraaniga kokkuleppe, mis takistab riigil tuumarelva välja töötamast.

Venemaa on pakkunud end vahendajaks USA ja Iraani vahel, ütles aruteludest teavitatud allikas teisipäeval Reutersile, kuna Kreml lubas teha kõik võimaliku, et hõlbustada Teherani tuumaprogrammiga seotud pingete rahumeelset lahendust.

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov arutas Iraani suursaadiku Kazem Jalaliga rahvusvahelisi jõupingutusi Iraani tuumaprogrammi ümber tekkinud olukorra lahendamiseks, teatas Venemaa välisministeerium reedel.

Iraan: Trumpi pakkumises pole midagi uut

Iraani kõrgeima julgeolekuorganiga seotud uudisteagentuur teatas reedel, et USA presidendi Donald Trumpi avaldustes islamivabariigi kohta ja läbirääkimiste pakkumises pole midagi uut.

"Trumpi muster välispoliitikas: loosungid, ähvardused, ajutised meetmed ja taganemine!" öeldakse agentuuri Nour News sotsiaalmeediakanalis X.

"Iraani kohta: kõigepealt ütles ta, et ei taha vastasseisu, siis kirjutas alla maksimaalsele survele (poliitikale), seejärel kehtestas uued sanktsioonid ja nüüd räägib ta juhtkonnale kirja saatmisest koos kutsega #läbirääkimistele! (See on) #Ameerika kordussaade," lisati postituses.