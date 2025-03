Läänemets: koalitsiooni lagunemine kukutab läbi ka põhiseaduse muutmise

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets nentis, et kuigi erakond soovib valitsuses jätkamist, on Reformierakonna tegemistest aru saada, et see pole tõenäoline. Sotside juhi sõnul pole peaminister leidnud viimase päeva jooksul ka aega temaga silmast silma kohtumiseks.

"Pigem näeb välja selline, et Reformierakond tõesti oma reitingut püüab päästa ja selle nimel sotsiaaldemokraate püütakse kõigis Eesti asjades süüdlaseks teha ja loodetakse, et siis läheb kuidagi paremini," kirjeldas Läänemets koalitsiooni olukorda esmaspäeva ennelõunal.

Sotside esimehe sõnul alustas ta vestlust peaminister Kristen Michaliga valitsuse olukorra üle juba 21. jaanuaril. "Avaldasin arvamust, et peaks leidma uusi lahendusi, vaadates, mis globaalne olukord kaasa on toonud, Ameerika, nii julgeoleku mõttes kui majanduse mõttes."

Läänemets lausus, et toona arutas peaministriga neid samu ettepanekuid, mis erakond pühapäeval avalikustas.

"Eks näeme, kus nende asjadega jõuame. Mina loodaks, et Reformierakond, Kristen Michal tahab ikka Eestile pakkuda kindlustunnet, aga pean ütlema, et kui läheb muud moodi, siis midagi pole teha. Reeta tundub olevat kerge, kui teistpidi peaks minema," sõnas Läänemets. Ajakirjaniku küsimuse peale täpsustas ta siiski, et ei pea seda reetmiseks, kuna on usalduslikus suhtes peaministriga neid probleeme arutanud.

"Ma isiklikult olen läinud aasta alguses peaministri juurde, öelnud, et peame majandusega midagi ette võtma. Nüüd öelda sotsiaaldemokraatidele, et meie pärast kõik asjad seisavad, olukorras, kus me poolteist kuud peaministriga rääkisime, leppisime kokku, et umbes 10. märtsi ajal võiks neid otsuseid tegema hakata – mis ta siis on, ikka siis nuga selga siis oleks," lausus Läänemets.

Puhkuselt tagasi saabus Läänemets pühapäeval, ütles, et ühe kõne pidas peaminstriga ka varem. Sotside juhi sõnul soovis ta ka peaministriga omavahel kohtuda, kuna valitsuskriisi pole erakonnajuhid näost näkku arutanud, kuid Michal selleks aega pole leidnud. "Need võivad olla ka mingisugused teatavad märgid, aga jätame ikkagi Kristen Michalile selle võimaluse."

Küsimusele, mis tunne tal kõnest Michaliga jäi, vastas Läänemets, et tavaliselt telefoni teel ei ole võimalik silmast silma kohtumise teemasid arutada.

"Eks me varsti näeme. Muretsema tõesti paneb see ajastus. Suure tõenäosusega see tähendab seda ka, et põhiseaduse muutmine kukub nüüd läbi. See on ka Kristen Michali otsus ju tegelikult. Meil siiamaani oli koalitsiooni kompromiss. Aga kui koalitsiooni enam sellisel kujul ei ole, siis ei ole ka põhiseaduse kompromissi. Ehk Kristen Michal kui peaks selle otsuse täna tegema, siis kukutab läbi ka n-ö oma partei huvides põhiseaduse muudatuse," ütles Läänemets.

Ajakirjanik küsis, miks põhiseaduse muudatus läbi kukub, kuna selleks vajalik häälte arv eeldaks, et sotsiaaldemokraadid on valmis fraktsioonina hääletust blokeerima minema. Seejuures on aga mitmed sotsiaaldemokraadid öelnud, et põhiseadust oleks vaja kindlasti muutma. Läänemets rõhutas, et koalitsioonis on tehtud kompromiss. "Me oleme seda välja öelnud Reformierakonnale, nad on seda teadnud."

Koalitsioonipartnerid on sotsidele ette heitnud ka näiteks konkurentsiseaduse eelnõu pidurdamist. "Konkurentsiseadus on valitsuse poolt saadetud riigikokku juba praegu. See on Reformierakonna peaminister Kaja Kallase väga tugev nägemus, mis on riigikogus. See on koalitsiooni kokkulepe, sellest kokkuleppest oleme kinni pidanud ja võime selle kasvõi homne päev ära hääletada. Siiani pole ühtegi juriidiliselt korrektset eelnõud suudetud justiitsministeeriumist saata," ütles Läänemets.

Siiski heitis Läänemets ette, et Eesti 200 nägemus seadusest kannab väikese grupi ettevõtjate huve. "Enamasti ettevõtjate huvi peaks olema see, et konkurents on aus ja vaba. Seda uued ettepanekud, mis on tulnud, sellisel kujul ei võimalda."

Sotsiaaldemokraadid on kompromissiks valmis loobuma ettevõtete tulumaksu kehtestamisest. Erakonna juhi sõnul on nad selleks valmis toiduainete käibemaksu langetamisel. "Toiduainete käibemaksu langetamisel jääb inimestele 200 miljonit eurot kätte. See raha läheb majandusse, Eesti SKT-st 50 protsenti on sisetarbimine. Ta tegelikult elavdab seda palju kiiremini kui teedeehitus või muu, mis on palju pikema vinnaga. Ta on pakutud majanduslikust loogikast, kus on nii ettevõtjal kui Eesti perel võit."

Läänemets viibis puhkusel 1. märtsist käesoleva esmaspäevani. Läänemetsa sõnul külastas ta planeeritud puhkuse ajal oma kaasaga Namiibias Eesti kaitseväe ohvitseri pulma, mida peeti kohalike traditsioonide järgi.