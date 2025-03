"Välisilm": kanadalased näevad Trumpi käitumises suurt reetmist

Pea 10 aastat Kanada peaministri ametis olnud Justin Trudeau, kelle populaarsus on viimased poolteist aastat langenud, loovutab valitsusjuhi tooli endisele keskpankurile Mark Carneyle.

Kanadal seisavad ees valimised ja veel jaanuaris näitasid küsitlused, et liberaalidel pole võimule naasmiseks erilisi šansse. Aga mida vängemaks lähevad Trumpi ähvardused ja kogub hoogu kaubandussõda, seda enam näib taastuvat Kanada liberaalide toetus.

Ülekaaluka häälteenamusega Mark Carney võttis liberaalide juhi koha vastu emotsionaalse kõnega.

"Ameeriklased tahavad meie ressursse, vett, maad ja riiki. Mõelge sellele. Kui neil õnnestuks, hävitaksid nad meie eluviisi. Need on tumedad päevad. Tumedad päevad, mille tõi meile riik, mida me enam usaldada ei saa. Oleme šokist üle saamas, kuid ärgem kunagi unustage õppetunde: me peame enda eest seisma ja me peame üksteise eest hoolitsema. Peame ennast kokku võtma!" rääkis Carney.

"Ameerika ei ole Kanada. Ja Kanada ei saa kunagi, mitte kunagi ega mitte mingil viisil Ameerika osaks. Me ei soovinud seda võitlust. Kuid kanadalased on alati valmis, kui keegi teine ​​kindad käest ära viskab. Niisiis, ameeriklased peaks arvestama, et nii nagu hokis, võidab ka kaubanduses Kanada," lisas Carney.

"Trump on Kanada poliitika kaardid täiesti segamini pööranud. Seni olid Kanada konservatiivid suure eelisega, inimesed olid liberaal Trudeau'st tüdinenud. Tänu Trumpile on liberaalid läinud isegi konservatiividest ette, sest konservatiivide liider on jäljendanud Trumpi ja see inimestele ei meeldi, " ütles professor Andres Kasekamp Torontost.

"Seni on USA ja Kanada olnud ühel lehel, USA on Kanada vanim liitlane. Kanadalased näevad seda kui suurt reetmist. Nägime seda ka Trumpi esimesel valitsusajal. Nüüd on Kanada võtnud strateegia, et peab vastu andma kohe täiega, sest kui Trumpile vastu tulla, siis ta nihutab väravaposti mujale," sõnas Kasekamp.

Fenanüüli tõi Trump ettekäändeks, sõnas Kasekamp.

"Trump tahab firmad meelitada ära Kanadast USA-sse. See on tema tollimaksudeiva. Kanada lootus on, et Trumpi ümber olevad ärimehed püüavad teda ümber veenda. Seni pole see õnnestunud," ütles Kasekamp.