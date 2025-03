Saks: Trump üritab taastada USA võimet jõuliselt otsuseid langetada

Rainer Saks rääkis "Välisilmale" antud intervjuus, et Donald Trumpil on ilmselt mingi visioon, kui püüab Kremliga suhteid taastada ja Venemaa liidrit Vladimir Putinit mitte kritiseerida. Samas on Saksa hinnangul seda visiooni geopoliitilises plaanis keeruline tabada.

"Seda pilti hägustab ka väga palju kõikvõimalikke spekulatsioone, mis ilmunud. Kahjuks on USA administratsioon soodustanud seda olukorda veelgi, kus Venemaa saab väga palju infomanipulatsioone korraldada. Neil on selleks tööriistad olemas, vastav võimekus, traditsioonid, teadmised. Nad saavad mingeid protsesse võimendada, mingeid protsesse hägustada. Aga hetkel tundub, et kõik see, mis tuleb, on ka nendele päris suur üllatus, nii et nad ei ole väga jõuliselt lavale astunud," rääkis Saks.

Tema hinnangul püüab Trump taastada USA võimet jõuliselt otsuseid langetada.

"Mis puudutab geopoliitilist visiooni, siis minu hinnangul üritab USA president Donald Trump, täites oma valimislubadusi väga mehaaniliselt, saavutada seda, et USA võime jõuliselt otsuseid langetada, otsustusprotsesse läbi viia, taastuks. President Joe Bideni ajal olid lõputud läbirääkimised Lähis-Idas, Ukraina suunal Bidenil polnudki mingit läbirääkimiste initsiatiivi, diplomaatilist initsiatiivi, ta ei võtnudki nagu midagi ette. Seda olukorda nad kindlasti üritavad muuta," selgitas ta.

"Ja teistpidi, kas selle mängu nimetus saaks olema see, et me mängime kokku Venemaaga, üritades Hiinat alla suruda? Ma millegipärast arvan, et nii kaugele nad ei oska praegu mõelda. Nad üritavad selle esimese etapi ära teha, keskenduda võib-olla siis sisepoliitikale. Ja mis on USA-l ka probleem? Kui nad tahaksid oma jõulist välispoliitikat kuhugi suunas edasi rakendada, siis kõigepealt tuleb Iisraeli konflikt kuidagi lõpetada, vastasel juhul on Lähis-Idas väga raske kuhugi minna," rääkis Saks.