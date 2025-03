Tallinna ühistranspordi tõrkuvad e-süsteemid tõid Ridangole trahvi

Tallinna ühistranspordi elektroonilistes süsteemides on viimastel kuudel esinenud korduvalt tõrkeid. Linnatranspordi AS otsustas nüüd trahvida lepingupartnerit Ridangot 150 000 euroga.

Nii mõneski Tallinna bussipeatuses on elektrooniline tabloo, mis peaks näitama, mitme minuti pärast buss või tramm peatusesse saabub. Sarnased elektroonilised süsteemid on juba pikemat aega aga tõrkunud. Küll ei näe inimesed bussipeatustes korrektselt elektrooniliselt tabloolt bussi saabumise aega, küll ei ole bussi- või trammijuhtidel ülevaadet, mitme minuti pärast nad mingis peatuses peaksid oma sõiduvahendiga olema. Samamoodi on tõrkunud ka tuvastid ühistranspordis.

"Need tõrked on olnud samas ka väga olulised bussijuhtide jaoks. Bussijuhtidel on sellised elektroonilised abivahendid, mis ütlevad, mis kell, mis peatusest nad peaksid väljuma. Meie kvaliteedinormid järgivad väga tõsiselt, et bussid ei hilineks ja ei sõidaks graafikust ette," rääkis abilinnapea Kristjan Järvan.

"Kuna ka need seadmed on viimasel ajal tugevalt tõrkunud, siis tegelikult neid kvaliteedinõudeid me ei saa rakendada. See põhjustab segadust nii klientide kui ka bussijuhtide seas," lisas Järvan.

Tallinn trahvis nüüd lepingupartnerit Ridangot 150 000 euroga.

"Seni me oleme saanud lubadusi, et asjad lähevad paremaks, aga pikemat aega need murekohad siiski jätkuvad. Kuigi lepingus on ette nähtud isegi rangemad sanktsioonid, siis me loodame, et see 150 000 leppetrahv tõesti motiveerib lepingupartnerit kiiremini neid murekohti lahendama," rääkis abilinnapea.

Ridango kommunikatsioonijuht Aksel Kirikal ütles, et Tallinna trahvinõue pole nendeni veel jõudnud ja seetõttu ei saa nad teemat ka lähemalt kommenteerida.

Järvan rääkis, et Ridangot lepingupartnerina praegu linnal veel välja vahetada ei ole plaanis. Pigem loodetakse, et mured lahenevad.

Järvan ütles ka, et linn läheb edasi plaaniga paigaldada rohkematesse bussipeatustesse sellised tablood, kust näeks reaalajas teavet bussi või trammi kohalejõudmise kohta.

"Seal, kus on püsivool, seal on see võimalik, sinna me sooviksime kindlasti saada ka vastavad tablood. Kui meil on aga tõrked kogu süsteemis, siis on see täiendav kasu küsimärgi all. Kahjuks me peame täna selliste hügieeniprobleemidega tegelema, et põhifunktsioonid oleksid tagatud. Alles siis saaksime me minna edasi täiendavate arendustega. Näiteks oleme me ise lootnud, et saaks näiteks mobiiltelefoniga oma sõiduõigust bussis valideerida," ütles ta.