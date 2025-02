Gauss: Air Baltic kavatseb kasvatada Tallinnas lennuliinide arvu

Gaussi sõnul valmistub Air Baltic potentsiaalseks IPO-ks 2025. aasta esimeses pooles.

"Oluline on, et pidime sõlmima enne lepingu tuumikinvestoriga, mis on Lufthansa. See on tehtud. Läti riik kinnitab, et nad säilitavad 25-protsendise pluss üks aktsia osaluse. Nii et tegevused, mis tuli läbi viia, on seljataga ning nüüd peame arutama pankade ja nõustajatega, milline on õige aeg, ja tunne on ses osas väga positiivne. Aga IPO saab toimuda alles siis, kui me avalikult teatame börsil noteerimiskavatsusest ja seda pole me veel teinud," lausus Gauss.

Mida annab Air Balticule koostöö Lufthansaga ja kas Lufthansa saab koha nõukogus?

"Plaan on, et Lufthansa 10-protsendine osalus annab talle ühe koha nõukogus. Arvan, et see on oluline samm ka neile, et sellesse investeeringusse sisse vaadata. Ja meil on leping Lufthansaga, millega me anname nende käsutusse kuni 21 lennukit järgmise kolme aasta jooksul. See on selle partnerluse kõige suurem osa. Lisaks sellele oleme me Lufthansa koodijagamise partner. Ja me laiendame, kus võimalik, seda koodijagamise partnerlust," ütles Gauss.

Gaussi sõnul on plaanis suurendada oluliselt lendude arvu Tallinnast.

"Meil on siin praegu kolm lennukit, suvel neli. Meie äriplaani järgi suurendame oma lennukite arvu sajani, näeme, et kaheksa lennukit asuvad Tallinnas. Me seame sisse haru, meil on Eesti töötajad, see on meie suuruselt teine turg Läti järel ja me jätkame Eestis kasvu. Me lisame uusi liine ja sagedusi, kindlustamaks, et eestlased saaks lennata välja vara hommikul ja tulla tagasi õhtul. See on suur vahe," lausus Gauss.