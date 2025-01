Lufthansa investeerib Air Balticusse 14 miljonit eurot

Leping kahe lennuettevõtte ja Läti transpordiministeeriumi vahel on alla kirjutatud. Börsil selguvast turuhinnast sõltub, kui suureks jääb Lufthansa osalus Air Balticus. Lepingu järgi ei saa see olla väiksem kui viis protsenti.

Läti rahvusringhääling LSM kirjutab, et Läti riigi osaluseks jääb vähemalt 25 protsenti.

Lufthansa esindaja saab koha Air Balticu nõukogus. Lepiti kokku, et lennufirma keskus jääb endiselt Lätti ja lende ei vähendata.

We're delighted to announce @Lufthansa Group as a strategic investor in airBaltic! This is a clear endorsement of @airBaltic's leading model and strategy by a world-leading airline. Lufthansa Group will invest EUR 14 million for a minority stake in airBaltic and a representative… pic.twitter.com/D5Sfl41GDm