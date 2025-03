Kahe suure tee-ehitusprojekti valmimine lükkub edasi

Majandus- ja taristuminister kehtestas kolme aasta eest käskkirjaga aastate 2021-2027 transpordiameti maanteetaristu arendamise investeeringute kava. Kava osaks on Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi ja regionaalarengufondi poolt kaasrahastatavad teehoiuga seotud investeeringuprojektid.

Nüüd on transpordiameti hinnangul tööde tegemise käigus tekkinud vajadus muuta investeeringute kavas kahe projekti mahtusid ja kahe projekti eeldatavat tähtaega.

Muudetakse ehitatava Pärnu-Uulu kaks+kaks teelõigu pikkust: kui varem plaaniti ehitada 9,6 kilomeetri pikkune teelõik, siis nüüd ehitatakse 8,6 kilomeetrit. Teelõigu vähendamise üheks põhjuseks on selgusetus, millise ristlõikega jätkub Tallinna-Pärnu-Ikla tee kõne all olevast projektist Ikla suunas.

"Kavas on koostada eriplaneering, mille käigus hinnatakse lõplikult, millises lõigus ja milline ristlõige oleks kõige otstarbekam," teatas transpordiamet.

Samuti on amet seisukohal, et tee lõpulõigul on kahekordne liiklussageduse langus, mistõttu tasuvuse seisukohast ei ole 2+2 tee edasi ehitamine mõistlik.

Samas teeilmajaamade seiresüsteeme paigaldatakse rohkem kui varem plaaniti, sest tehnoloogia on läinud odavamaks.

Kahe teelõigu ehitus lükkub edasi

Kahe aasta võrra lükkub edasi Pärnumaa Libatse-Nurme kaks+kaks teelõigu ehitus: 2027. aasta asemel on uus tähtaeg 2029. aasta.

Tähtaja muudatus on vajalik esimese ehitushanke nurjumise ja optimaalsema lahenduse otsimise vajaduse tõttu, teatas amet.

Edasi lükkub ka Harjumaa Paldiski maantee Harku eritasandilise ristmiku ehituse tähtaeg. Kui varasema plaani järgi pidi see valmima tänavu, siis uus tähtaeg on 2027 või 2028 aasta.

Selle teeprojekti eeldatava tähtaja muudatus on seotud Libatse-Nurme kaks+kaks teelõigu ehituse kõikide hangete tulemustega, sest alles peale nende selgumist kavatseb amet alustada Harku eritasandilise ristmiku ehitusega.

Transpordiameti algne plaan oli Via Baltica Libatse-Nurme 22-kilomeetrine teelõik valmis ehitada kahes osas. Mullu suvel mindi hankesse 12-kilomeetrise Are-Nurme lõiguga, kuid hange kukkus läbi. Nüüd tehakse tee-ehitust neljas osas.