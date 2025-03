Kallas sai Politico vahendusel kriitikat EL-i diplomaatidelt

Liikmesriigid ei suutnud taas leida Ukraina toetamise küsimuses üksmeelt. Politico allikate teatel on kavast alles vaid riismed, kuid see pole veel täiesti surnud.

Mitmed diplomaadid ütlesid, et probleemid said alguse juba sellest, et Kallas ei suutnud kavale juba enne selle avalikkuse ette toomist piisavalt toetajaid leida.

Esialgne niiöelda Kallase plaan nägi ette, et sel aastal tarnitakse Ukrainale vähemalt 1,5 miljonit mürsku. See plaan aga kukkus Ungari veto tõttu läbi. Seejärel läks Kallas uuele katsele ning üritas kokku panna 40 miljardi euro suuruse abipaketi.

Ka seekord ei leidnud liikmesriigid üksmeelt. Seda kava ei toetanud lõunapoolsed riigid, kuna seal on ohutunne Venemaa-suunal väiksem kui Ida-ja Põhja-Euroopas. Ka Euroopa sõjaline suurvõim Prantsusmaa ei tulnud plaani taha.

Kallas siiski üritas oma plaanile toetust leida, kuid see ei õnnestunud tal. Seejärel tegi ta uue ettepaneku ning proovis leppida kokku lubaduses saata Ukrainale kaks miljonit suurtükimürsku.

Ka sellest plaanist pole veel asja saanud. Viimase kava vastu olid Prantsusmaa, Itaalia ja Slovakkia. Leiti, et see kava peaks kutsuma riike üles andma oma panust ainult vabatahtlikkuse alusel.

Politico toob välja, et mõned riigid ei taha pingelise eelarve tõttu lisaraha leida. Mõned riigid tahavad anda abi aga kahepoolselt, mitte EL-i kaudu. Diplomaadid tõid aga välja, et Kallas ei rääkinud enne plaani tutvustamist liikmesriikidega piisavalt.

"Ta käitub endiselt nagu peaminister, ta pole aru saanud, et tal on nüüd teistsugune töö," võttis asja kokku üks Kesk-Euroopa diplomaat.

Mitu diplomaati toovad veel välja, et ka tippametnikud, nagu Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni mõjuvõimas abi Björn Seibert, ei tulnud Kallase plaani taha.

Kriitikud leiavad, et Kallase autoriteet on nüüd kahanenud.

"Kui te ütlete igal pool, nagu ta teeb ja tal on õigus, et me peame hoidma ühtsust, siis peate ka selliseid olulisi algatusi ühtselt ette valmistama," kurtis Politicole üks kõrge EL-i diplomaat.

Kallase tegevus saab Lääne-Euroopa meedias viimasel ajal üha enam kriitikat. Nädala alguses kirjutas mõjuvõimas Saksa ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung pikalt ja laialt, et Kallasel ei lähe hästi ja loetles üles tema ebaõnnestumised.