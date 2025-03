Riho Terras kahtleb brittide võimes saata terve brigaad Eestisse

Ajaleht The Times kirjutab, et Suurbritannia vähendas oma sõjalist kohalolekut Eestis sadade sõdurite võrra ning Euroopa Parlamendi liige Riho Terras avaldas kahtlust, kas Suurbritannia võtab oma rolli NATO-s tõsiselt. Terras rääkis, et tervet brigaadi ei pruugigi Eestisse õppustele tulla.

Terras ütles Times Radiole, et rahalised probleemid on nii suured, et Suurbritannial on raskusi täita oma kohustusi NATO idatiival.

Endise kaitseväe juhataja sõnul ei paista Suurbritannia suutvat kevadisteks õppusteks kokku panna 3000–5000 sõdurist koosnevat brigaadisuurust väge, vahendas The Times.

Mais toimub Eestis suurõppus Siil. Siis peakski tulema Eestisse õppustele ka terve Suurbritannia brigaad, mille koosseisus on ligi 3000 võitlejat.

Terrase sõnul pole oodata, et Suurbritannia suudaks saata Eestisse terve brigaadi. Times Radio uuris, kas Terras on seetõttu ka mures.

"Muidugi teeb see mulle muret, et me ei võta oma kaitset tõsiselt. Ühendkuningriik ei tule õppustele täie jõuga, sest neil on rahastusega probleeme," vastas Terras.

Asjaga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Times, et Suurbritannial on Eestis umbes 1000 sõdurit. Alates 2022. aasta aprillist on nende arv vähenenud 650 sõduri võrra, toona oli Eestis 1650 Briti sõdurit.

Üks allikas ütles veel, et lisaks muudele soomusmasinatele on Eestis nüüd alla kümne Challengeri tanki.

2022. aasta juunis ütles toonane Briti kaitseminister Ben Wallace, et 2650 suuruse brigaadi loomiseks suunatakse Eestisse veel 1000 sõdurit. Toona teatati, et uue peakorteri tõttu saadetakse Eestisse paarsada lisasõdurit, ülejäänud viibiksid Suurbritannias ning suudaksid mõne päeva jooksul lennata Eestisse.

The Times kirjutab, et Briti sõdurite arv on hoopis vähenenud, alles on umbes 1000 sõjaväelast. Sama seis oli ka enne Venemaa sissetungi Ukrainasse. Üks allikas aga ütles, et kõige tähtsam on vägede kohale toimetamise võime ning see on läinud paremaks.

Royal United Services Institute'i sõjateaduste direktor Matthew Savill ütles eelmisel nädalal, et kui Suurbritannia peaks paigutama 5000 sõdurit Ukrainasse, siis avaldaks see ka mõju riigi kohustuste täitmisele NATO-s.

Kolmapäeval kohtus aga Briti kaitseminister John Healey oma Eesti kolleegi Hanno Pevkuriga ning rääkis, et riik on raudkindlalt pühendunud Eesti kaitsmisele. Briti saatkonna pressiesindaja ütles ERR-ile, et riik lähetab mais Eestisse terve brigaadi.