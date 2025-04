Kallas: õpetajate palk peab järgmisel aastal tõusma

"Õpetajate palk järgmine aasta peab tõusma. Me ei saa minna nulliringiga. Õpetajate palk on keskmisest palgast maha jäämas ja me peame leidma need vahendid, isegi kui meil on väga kitsas riigieelarvega. Kaitsekulud imevad selle eelarve lisatulu täitsa tühjaks, aga me peame selle raha leidma," ütles Kallas ERR-ile.

"Meie soov on sõlmida lepe palgatõusu osas ette järgmiseks kaheks aastaks," lisas ta.

Õpetajad ise soovivad 10–11-protsendist palgatõusu. Kallase sõnul on see umbes 77 miljonit ja liiga optimistlik soov. "Ma nii optimistlik ei oleks, et me nii suurt palgatõusu teha saame," sõnas Kallas.

Kallase sõnul algavad palgaläbirääkimised õpetajatega järgmisel nädalal. Lisaks palgaküsimusele on tema sõnul laual ka kollektiivlepingu läbirääkimised, kus on ka õpetajate töötingimuste teema.

Haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri ütles neljapäeval ERR-ile, et kuigi õpetajad mõistavad, et julgeolekuolukord on halb ja riik peab olema kaitstud, tuleb siiski samal ajal tagada ka kvaliteetne haridus ja see võib tähendada streigitee ettevõtmist, juhul kui soovitud palgatõusu tulemust ei saada.

Haridusministri sõnul on õpetajatel kindlasti õigus streikimiseks olemas ja vajadusel peaksid nad seda ka kasutama. "Absoluutselt on õpetajatel õigus streikida. Õpetajatel on see õigus ja seda õigust tuleb kasutada. Ühiskondlik toetus sellele, et õpetajate palk peaks tõusma, on olemas," sõnas Kallas.