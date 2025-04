Haridustöötajate liit soovib järgmiseks aastaks palga alammääraks 2100 eurot

Kui praegu on õpetaja palga alammäär 1820 eurot, siis haridustöötajate liit soovib, et järgmisel aastal tõuseks õpetajate palga alammäär 2100 euroni. Kahe aasta pärast soovivad haridustöötajad palga alammääraks riigi keskmist palka ja õpetajate keskmiseks palgaks 120% riigi keskmisest.

Nii ministeerium kui ka haridustöötajate liit on ühte meelt, et püsiva kokkulepe saavutamiseks peaksid läbirääkimistel osalema ka kohalikud omavalitsused. Täna neid kohal ei olnud.

Küll aga on haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri sõnul haridusminister kinnitanud, et nii Reformierakond kui ka Eesti 200 on seda meelt, et õpetajate palga osas tuleks sõlmida kaheaastane kokkulepe.

"Sellega saavutaksime ikkagi palga osas eesmärgi, et õpetajate niinimetatud arvestuslik keskmine palk oleks vähemalt 120% keskmisest. See tähendab, et enam-vähem õpetaja töötasu alammäär ehk see raha, mida õpetaja tegelikult täiskoormusega töötades saab, oleks siis ikkagi minimaalselt võrdne riigi keskmise palgaga," sõnas Voltri.

Erakonna Eesti 200 esimees ja haridusminister Kristina Kallas sõnas, et ühtlasi on sõlmitud streigi lõpetamise kokkulepe.

"Täpsustasime ka seda, et õpetajate soovist tulenevalt peaks meil järgmine aasta olema 97 miljonit lisaraha õpetaja palgatõusuks, aga kaardistasime ära selle, et meil on streigi lõpetamise kokkulepe olemas, mille alusel õpetajate keskmine arvestuslik palk peaks tõusma 2027. aastaks 120% Eesti keskmisest, et mis oleksid need sammud, millega see palgatõus peaks edasi liikuma ja ka õpetajate karjäärimudeli rakendamine 1. jaanuarist peaks jõustuma, millega tõuseb ka vanemõpetajate ja meisterõpetajate alammäär," ütles Kallas.