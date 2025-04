USA ülemkohus tühistas föderaalametnike tööle ennistamise korralduse

Ringkonnakohtud on varem blokeerinud mitu Trumpi administratsiooni korraldust ning Valge Maja pöördus seejärel konservatiivse enamusega ülemkohtu poole.

Ülemkohus teatas, et valitsusvälistel organisatsioonidel, mis väitsid, et koondamistest tingitud avalike teenuste vähenemine kahjustas neid, polnud hagi esitamiseks õiguslikku alust. See oli Valge Maja jaoks järjekordne võit, kuna ülemkohus tühistas esmaspäeval alama astme kohtu määruse, mis keelas Trumpi administratsioonil dokumentideta migrante välja saata, vahendas The Wall Street Journal.

USA kõrgeim kohus tegi selle otsuse 5:4 häältega, ilmestades kohtu konservatiivset enamust. Kohus siiski leidis, et väljasaadetavatele migrantidele tuleb anda võimalus väljasaatmine vaidlustada. Määruses seisab, et migrandid, kes vaidlustavad oma viimise El Salvadori vanglasse, võivad esitada hagi Texase kohturingkonnas.

USA saatis sajandeid vana sõjaaja seaduse alusel riigist välja Venezuelast pärit väidetava kuritegeliku jõugu liikmeid. Kohtunik James Boasberg blokeeris selle sammu ning Valge Maja leidis, et kohtunik ületas oma volitusi. Valge Maja viis seejärel asja ülemkohtusse.

Trump ise leiab, et 1798. aastast pärit seaduse kasutamine on õigustatud, sest tema arvates on viimaste aastate immigratsiooni kasv sarnane sõjaga.